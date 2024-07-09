У украинских и зарубежных негосударственных и государственных экспертов по ситуации в Молдове (и в т.ч. в Приднестровье) стало общим местом в прогнозировании влияния России на раскачку ситуации в соседней стране то, что у страны-агрессора (внимание!) нет прямого доступа на территорию Молдовы.

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Специально для коллег Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" приводит свежий пример, разрушающий их логику.

Турецкий танкер Blue Chem, IMO 9519614, вышел из Новороссийска в 18:02 28 июня и уже в 13:30 2 июля этого года прибыл по реке Дунай в молдавский порт Джурджулешты.

Через Сулинское горло.

Часть пути прошла по украинскому участку Дуная в районе Рени.

Стоит напомнить не только прогнозы относительно того, что РФ будет в октябре пытаться создать в Молдове, где 20 октября 2024 года президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС, "антимайдан", а то, что первые спецназовцы РФ из материка с оружием попали в Севастополь в канун начала оккупации в феврале 2014 именно на гражданском судне – стареньком сухогрузе...