'Россия манипулирует содержанием переговоров': Бессмертный указал на нюанс со встречей в Саудовской Аравии и объяснил, что это значит для Украины

Россия использует переговоры в Саудовской Аравии и информацию, которую она представляет об этом, как компонент войны. Кремль манипулирует содержанием переговоров, потому что в сложившейся ситуации информационная война наиболее выгодна для РФ.

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Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA. По его словам, первый этап переговоров "американцы просто в пустую проиграли".

Дипломат сравнил заявления о результате встречи в Саудовской от Аравии Министерства иностранных дел РФ и пресс-секретаря Белого дома. Бессмертный указал на то, что Кремль обнародовал заявление как официальную позицию, а пресс-секретарь Белого дома пытался что-то объяснить, ссылаясь на неизвестные источники из дипломатического корпуса Саудовской Аравии.

"Это заявление приходит еще на пол часа позже того, что уже была обнародована официальная позиция и заявления российской стороны. Это еще один прокол. Потому что мало того, что опоздали, то еще и обнародуют информацию со ссылкой на неуказанные источники. А с другой стороны идет Горшков, Лавров. Официальное заявление Министерства иностранных дел".

Когда у Трампа поняли свой "прокол", появилось заявление пресс-службы Государственного департамента США, которое уже можно считать официальным документом.

"Что в этом документе, как итог? Договорились, договариваться... Но вот тот третий абзац, который говорит о том, что обсудили вопросы Украины, он имеет признаки вмешательства во внутренние дела Украины. Потому что мы не знаем с вами, что скрывается за этими словами. И, собственно, теперь мы можем сказать, что в официальном документе Министерство иностранных дел чины? За этими словами скрываются три ультиматума: ультиматум Украины, ультиматум США и ультиматум Европе", – подчеркнул дипломат.

В результате, когда в Госдепе стало понятно, что Россия манипулирует содержанием переговоров, на брифинг вышли три официальных лица с американской стороны: государственный секретарь Марко Рубио, советник президента США по безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

"Анализируем, что они сказали. Мы говорили о том, говорили об этом, пожалуй будет так, пожалуй будет вот так, пожалуй будет вот так. Никакого определения, но еще добавили к тому, что Россия еще больше проясняла. Когда стало понятно, что ситуация просто разваливается в информационном пространстве, выполз бронетранспорт. все ложь", – подчеркнул Роман Бессмертный.

Дипломат также отметил, что Россия будет информационно пришпоривать ситуацию, но в действительности в действиях она будет тормозить ее.

"Объясню, почему. Потому что вот в нынешней ситуации информационная, она наиболее выгодна России", – сказал Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

После переговоров в Эр-Рияде президент Дональд Трамп дал странную пресс-конференцию. Он сделал ряд резонансных заявлений, в частности, что Зеленский не должен был начинать эту войну, а Россия якобы хочет ее закончить, а также подверг критике страны Европы и своего предшественника Джо Байдена.

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