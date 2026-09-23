"Россия ищет новые способы терроризировать мирное население": Сибига об ударах по дата-центрам

В ходе массированной атаки 23 сентябряроссийские войска повредили крупные украинские дата-центры, что привело к перебоям с доступом в Интернет для части пользователей. Москва таким образом пытается нарушить работу критически важной гражданской инфраструктуры и ищет новые способы терроризировать украинцев.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. Он прокомментировал российскую атаку на Украину, которую враг осуществил во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждаются дипломатические усилия по прекращению войны.

Россия нанесла удары по ключевым украинским дата-центрам

Сибига подчеркнул, что Россия сознательно наносит удары по украинским дата-центрам и гражданской инфраструктуре связи, пытаясь нарушить поток критически важной информации, в частности оперативных сообщений о ракетных и дронных атаках.

Он отметил, что пока внимание 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточено на усилиях по достижению мира и дипломатии с целью прекращения войны, Украина вновь подвергается массированным российским атакам.

"Россия целенаправленно атакует крупные украинские центры обработки данных, пытаясь прервать поток информации. Оперативные оповещения о ракетных и дронных угрозах имеют жизненно важное значение — они спасают жизни", — отметил дипломат.

Отметим, что, по данным украинских провайдеров, в ходе атаки было повреждено оборудование ключевых дата-центров в Киеве. В частности, о повреждениях сообщили провайдеры "Паутина" и UTELS: часть сетевого оборудования осталась без питания, из-за чего возникли перебои с интернет-связью.

Министерство цифровой трансформации сообщало, что из-за повреждения инфраструктуры проблемы с интернетом возникли примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и Киевской области.

Также провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве, из-за чего пропала связь у абонентов Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области.

Россия атакует гражданское население

Сибига подчеркнул, что дата-центры, обеспечивающие людям доступ к важной информации, являются гражданской инфраструктурой.

"Это критически важная гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к информации, спасающей жизни. Это не военная цель. Она необходима для нормального функционирования повседневной жизни", — заявил министр.

Министр также сообщил, что в Киеве под удар попало здание колледжа в тот момент, когда на его территории находились студенты.

Сибига призвал усилить санкции и ПВО

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине.

"Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя, она ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине и терроризировать гражданских", — заявил Сибига.

Он призвал усилить санкционное давление на Россию и увеличить количество ракет-перехватчиков для украинской противовоздушной обороны.

"Эти атаки не должны стать новой нормой", — подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября российские войска с самого утра атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Печерском, Дарницком и Голосеевском районах. Пострадали две АЗС в Дарницком и Голосеевском районах, объекты "Укрзализныци", склады, бизнес-центр, дата-центры, рынок возле вокзала и многочисленные другие гражданские сооружения; есть как минимум двое погибших. На данный момент известно о более чем 40 пострадавших.

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