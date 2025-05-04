'Россия хочет всю Украину': Трамп сказал, от чего придется отказаться Путину ради мирного соглашения

Российскому диктатору и преступнику Владимиру Путину мало захваченной "полосы" Украины, он хочет оккупировать всю нашу страну. Однако американский президент Дональд Трамп считает, что Путину придется отказаться от своего желания.

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Об этом Трамп сказал во время интервью в программе NBC Meet the Press. В частности, он отметил, что Путину "придется отказаться от всей Украины".

"Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они сейчас воевали бы за всю Украину. Россия не хочет той полосы, которую она имеет сейчас; она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", – сказал Трамп.

По его мнению, у Путина "амбиции значительно уменьшились с тех пор, как я президент". Трамп добавил, что российский диктатор "не имеет ни с кем дел в Европе". Поэтому, как считает американский лидер, есть шанс, что главарь Кремля прислушивается к Трампу, который, в отличие от других (от Байдена, подчеркнул нынешний президент) "звонит ему".

В противном случае Трамп может применить против России так называемые "санкции Грэма". Однако пока американский президент не хочет об этом говорить.

"Это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы достичь мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем многих людей от гибели", – сказал он.

Но Трампу снова нужно время, чтобы определиться, "ведет ли Россия себя так, чтобы достичь мира". Американский лидер отметил, что у переговорщиков США "есть большее понимание с одной стороной, меньше с другой стороной", однако отказался уточнить, с кем конкретно.

По словам Трампа, ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, можно ли вообще говорить о мирных переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм еще в марте анонсировал "адские" по его определению санкции против России. В его законопроекте речь идет о новых ограничениях по банковскому сектору и энергетике РФ.

Отметим, что по словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп в ближайшее время должен решить, сколько внимания Соединенные Штаты и дальше будут уделять "на самом высоком уровне" войне России против Украины. Он подчеркнул, что конфликт не имеет военного разрешения, поскольку ни Россия не способна полностью захватить Украину, ни Украина полностью вытеснить РФ к границам 2014 года.

В конце апреля Трампа заявил, что США могут выйти из переговоров по окончании войны в Украине, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс переговоров. Впоследствии он высказывал более решительную позицию по этому вопросу. По мнению президента США, у Зеленского действительно нет другого выбора, кроме как согласиться на мирное соглашение.

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