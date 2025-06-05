'Россия готовится не к миру': Палиса в Сенате США рассказал о ситуации на фронте. Фото

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в среду, 4 июня, обратился к американским сенаторам от имени украинских военных. Его целью была поддержка санкционного закона сенатора Линдси Грэма.

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Об этом Палиса написал в Facebook. Он рассказал о ситуации на фронте и подчеркнул, что Украина не проигрывает войну.

"В 2024 году враг захватил лишь 0,5%, еще 0,2% – с начала этого года. Но ценой в 167 убитых оккупантов на каждый километр. Это не похоже на "быструю победу", – отметил военный.

Также он объяснил, почему Украина больше не может только сбивать российские ракеты – нужно бить по их источнику. Операция СБУ "Паутина" стала символом нового качества украинских действий, ведь за час был поражен 41 российский самолет, включая самолеты ДРЛО.

С американцами Палиса поделился и важными разведывательными данными.

"Россия готовится не к миру... С 2022 года Россия получила более 8,4 миллиона артиллерийских снарядов помощи. Они активно строят антизападные союзы, хоть сами и говорят об изоляции", – написал он.

"Мой призыв прост: сохраняйте бдительность и решительность. Украина стоит не только за себя – мы боремся за те же принципы свободы и справедливости, что и вы. Спасибо за возможность донести правду. Борьба продолжается!" – резюмировал заместитель руководителя ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что страны-партнеры должны давить на Россию не только ради Украины. Остановить войну сейчас надо потому, что в противном случае страна-агрессор сама не остановится и начнет оккупацию территорий других европейских стран – прежде всего Польши, Молдовы и стран Балтии.

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