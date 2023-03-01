'Россия готовится к еще большей войне': Столтенберг оценил угрозу новых наступлений войск Путина и назвал главную задачу Запада

Российские оккупационные войска уже проводят новые наступательные действия в Украине, в частности это происходит на Бахмутском направлении на украинском Донбассе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Есть признаки того, что Россия готовится к еще более масштабной войне.

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Об этом представитель Североатлантического альянса сказал в интервью литовским журналистам издания LRT.lt 1 марта. Столтенберг считает, что главная задача Запада – поддержать Украину.

Генсек НАТО также назвал признаки того, что Кремль готовится к еще большей войне. По его словам, Москва ищет способы приобрести вооружение, а также пытается увеличить его производство. Кроме того, Россия мобилизирует все больше оккупантов в свою армия для участие в боевых действиях.

Более того, Кремль налаживает связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея.

Столтенберг подчеркнул, что украинская армия сейчас нуждается в большом количестве оружия, и западные государства должны Киеву в этом помочь. Тогда Силы обороны Украины смогут выгнать врага из временно захваченных городов.

"Наша цель – обеспечить Украине силы и мощь, необходимые для того, чтобы победить и отбросить российских захватчиков", – отметил генсек блока.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает только один язык – силу и единство западных государств. По этой причине Запад должен еще больше сплотиться вокруг помощи украинскому народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Столтенберга, война, которую Путин начал в Украине, должна закончиться полным выводом российских войск из страны. Сплоченность НАТО посылает главе Кремля сигнал о том, что на поле боя Украину не победить.