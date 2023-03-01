"Россия готовится к еще большей войне": Столтенберг оценил угрозу новых наступлений войск Путина и назвал главную задачу Запада
Российские оккупационные войска уже проводят новые наступательные действия в Украине, в частности это происходит на Бахмутском направлении на украинском Донбассе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Есть признаки того, что Россия готовится к еще более масштабной войне.
Об этом представитель Североатлантического альянса сказал в интервью литовским журналистам издания LRT.lt 1 марта. Столтенберг считает, что главная задача Запада – поддержать Украину.
Генсек НАТО также назвал признаки того, что Кремль готовится к еще большей войне. По его словам, Москва ищет способы приобрести вооружение, а также пытается увеличить его производство. Кроме того, Россия мобилизирует все больше оккупантов в свою армия для участие в боевых действиях.
Более того, Кремль налаживает связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея.
Столтенберг подчеркнул, что украинская армия сейчас нуждается в большом количестве оружия, и западные государства должны Киеву в этом помочь. Тогда Силы обороны Украины смогут выгнать врага из временно захваченных городов.
"Наша цель – обеспечить Украине силы и мощь, необходимые для того, чтобы победить и отбросить российских захватчиков", – отметил генсек блока.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает только один язык – силу и единство западных государств. По этой причине Запад должен еще больше сплотиться вокруг помощи украинскому народу.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Столтенберга, война, которую Путин начал в Украине, должна закончиться полным выводом российских войск из страны. Сплоченность НАТО посылает главе Кремля сигнал о том, что на поле боя Украину не победить.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!