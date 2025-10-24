'Россия должна платить за разрушение Украины': Зеленский назвал вопрос замороженных российских активов безальтернативным

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил, что вопрос использования замороженных российских активов должен решаться немедленно и без альтернатив. Он сказал, что первый этап – политическое постановление – уже есть, далее должны следовать практические решения и внедрение механизмов.

Заявление Зеленского озвучено на пресс-конференции после заседания "коалиции желающих", в ответ на вопрос корреспондента Общественного. Президент подчеркнул, что технические детали еще прорабатываются, но политический принцип очищен.

Датский премьер Метте Фредериксен в этом же контексте подтвердила, что она не видит альтернативы идее, и добавила, что соответствующее решение должно быть принято до Рождества. По ее словам, речь идет сначала о политическом принципе, а уже потом – о технической реализации.

"Я не вижу альтернативы этой идее, этому замыслу. Россия должна платить за разрушение Украины. Есть технические вопросы и всякая детализация, но надо говорить: прежде всего речь идет о политическом принципе", – объяснила премьер-министр Дании Фредериксен.

Премьер Великобритании Кир Стармер добавил, что ЕС и Великобритания координируют свои усилия для согласованного подхода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 24 октября президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием "коалиции желающих" в Лондоне третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. После этого он имел разговор с главой правительства Великобритании Киром Стармером. Их встреча состоялась в частном формате в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Во время встречи Кир Стармер отметил нежелание Путина останавливать войну и подчеркнул важность усиления давления на Россию.

