'Россия должна доказать готовность завершить войну': Зеленский - о разговорах с Трампом и Мерцом, движении к миру и инвестициях в восстановление. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к полному прекращению огня прямо сейчас - на 30 дней тишины. Россия должна согласиться на это и доказать свою готовность завершать войну.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру вечером в четверг, 8 мая. Он подчеркнул, что Москва должна адекватно ответить на прекращение огня и поддержать его - остановить ракетные и беспилотные удары по Украине и сотни шутрмов на фронте.

Президент рассказал, что говорил об этом с главой Белого дома Дональдом Трампом во время телефонного разговора 8 мая. Политики обсудили поддержку со стороны США, давление на Россию ради мира, ситуацию на фронте и дипломатическую работу.

Они пришли к выводу, что длительное прекращение огня минимум на 30 дней может дать много шансов для дипломатии.

"Нужно, чтобы россияне ответили на это адекватно – поддержали прекращение огня. Они должны доказать свою готовность – готовность завершать войну. И это не впервые – мы в очередной раз это предлагаем. Тридцать дней, которые могут стать началом лет мира. Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке так же, как и 80 лет назад", – сказал Зеленский.

Также они с Трампом говорили о соглашении об экономическом партнерстве с Америкой.

"Мы отметили, насколько важно, чтобы наши отношения в течение десятилетий укрепляли наши страны. И это будет. Я поручил команде оперативно работать над созданием совместного украинско-американского фонда инвестиций – инвестиций в наше восстановление. Также согласовали с президентом Трампом наши следующие контакты", – отметил политик.

Кроме того, президент проинформировал, что провел разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом и договорился с ним о сотрудничестве.

"Уже есть конкретные вещи, которые мы можем сделать вместе. Будут решения. Я говорил сегодня же с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – мы обсудили наши шаги: вступление в Евросоюз, наши переговоры, нашу оборонную поддержку, поддержку для нашего государства, для нашей устойчивости. Мы должны вместе и в дальнейшем защищать Украину и всю нашу Европу. Именно это мы и делаем. Я благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает наши национальные интересы и нашу независимость!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Оно должно быть направлено на достижение мирного соглашения. Если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!