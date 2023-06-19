Россия будет угрозой на годы: Санду озвучила мнение, что вступление в ЕС поможет защитить Молдову

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна-агрессор Россия на протяжении еще многих лет будет для Кишинева серьезной угрозой. Москва, по ее мнению, будет продолжать совершать попытки государственного переворота в Молдове.

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Только если страна станет членом Европейского союза, она будет защищена от нападок Кремля. Об этом Санду сказала в интервью изданию DW, опубликованном в понедельник, 19 июня.

"Текущая геополитическая ситуация свидетельствует, что Россия будет оставаться большим источником нестабильности в течение многих лет, и Россия представляет угрозу нашей демократии. Поэтому мы считаем, что в ЕС наша демократия будет в большей безопасности", – сказала Санду.

Президент отметила, что наибольшего вреда демократии Молдовы наносит российская дезинформация и пропаганда. Справиться с этой проблемой, как она заявила, не легко даже для стран с сильными институтами. Однако Молдова будет учиться и справится с российской пропагандой.

По ее словам, в Молдове смогли помешать России устроить в стране государственный переворот, однако это не означает, что Кремль не будет в дальнейшей совершать подобные попытки.

Санду также подчеркнула, что важно продолжать поддерживать Украину и помогать ей в борьбе против российской агрессии.

"Нужно оказывать всю поддержку (Украине. – Ред.) для возвращения своих территорий. В противном случае мы рискуем оказаться в мире, где государственные границы больше не уважаются. И это не тот мир, в котором кто-то захочет жить", – сказала президент Молдовы.

В марте 2023 года центр "Досье" и группа международных журналистов обнародовала расследование, в котором говорится, что в администрации российского диктатора Владимира Путина разработали стратегию по политическому и экономическому подчинению Молдовы. План был создан еще в 2021 году и рассчитан на 10 лет. Однако замыслы Кремля "поглотить" государство провалились.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Санду заявила, что Молдова должна как можно быстрее стать частью Европейского Союза из-за угрозы со стороны России. Политик надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы;

– также Санду считает, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова находится в безопасности только благодаря устойчивости украинского народа.

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