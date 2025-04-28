Россия боится потерять Крым: в ГУР отметили усиление военного присутствия на оккупированном полуострове

Российская Федерация продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму .

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Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк вкомментарии Крым. Он рассказал, что в ответ на угрозу потери полуострова страна-террорист, в частности, увеличит количество личного состава своей армии.

В ГУР считают, что основной целью России является безопасность полуострова и его защита.

"Кремль очень боится потерять Крым. Также они пытаются всеми способами удержать территорию Херсонской области. Окупаемую. Но основная их цель - это удержать Крым. Это сделать Крым для них безопасным. Это сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить", - отметил Черняк.

Он также отметил, что россияне будут максимально накапливать на полуострове своих военных и завозить боевую технику.

Накануне стало известно о том, что временно оккупированный полуостров Крым превратился в зону сплошного слежения.

Как писал OBOZ.ua, недавно Россия запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым из-за временно оккупированных территорий Украины.

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