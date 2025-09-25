Российские спутники преследуют немецкие: Писториус намекнул на потенциальную войну в космосе

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские спутники начали преследовать немецкие и союзнические аппараты. По его словам, это происходит на протяжении последних лет, и ситуация обострилась в 2024–2025 годах. Политик намекнул, что такие действия могут рассматриваться как первые признаки войны в космосе.

Немецкий министр выступил на космической конференции в Берлине, сообщает издание Sky News. Он отметил, что два российских спутника Luch/Olymp приближаются к Intelsat – аппаратам, которые обслуживают в частности вооруженные силы Германии.

"Россия и Китай стремительно развили свои возможности в космической сфере. Они способны глушить работу спутников, ослеплять их, менять орбиты или даже уничтожать", – подчеркнул Писториус.

Опасные сближения

По данным французской компании Aldoria, в мае 2024 года один из российских спутников резко приблизился к другому аппарату, нарушив привычные правила движения. А еще раньше американская фирма Slingshot Aerospace сообщала о "враждебных" маневрах, когда спутник намеренно останавливался рядом с не российскими объектами. Учитывая, что геостационарные спутники обычно годами остаются на одной позиции, подобные маневры выглядят крайне подозрительными.

Военный аналитик Шон Белл пояснил, что наименьшее расстояние между аппаратами составляло всего 10 км. В космосе, где объекты движутся со скоростью 3 км в секунду, это чрезвычайно мало. "Такие маневры позволяют испытывать, насколько близко можно подойти. И это реально угрожает военным коммуникациям", – отметил он.

Инвестиции в космос

Писториус объявил о масштабных инвестициях – 35 млрд евро в течение ближайших пяти лет на развитие космических программ. Он отметил, что пришло время обсуждать и наступательные возможности в космосе, чтобы сдерживать агрессивные действия противников. В выступлении министр напомнил:"Над нами одновременно летают десятки китайских и российских спутников-разведчиков... поэтому осторожно с тем, что говорите".

Предупреждение немецкого политика прозвучало на фоне более широкого напряжения безопасности в Европе. На прошлой неделе самолеты НАТО поднимались на перехват после нарушения эстонского воздушного пространства российскими истребителями, а в Дании несколько аэропортов были вынуждены временно останавливать работу из-за атак дронов.

