"Российские и американские танки горят одинаково": президент Хорватии отметился скандальным заявлением о войне в Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, раскритиковал решение Запада и Германии в частности передать Вооруженным силам Украины танки. Это, утверждает он, только затянет войну.

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Политик сомневается, что это поможет Киеву. Кроме того, Миланович выступает категорически против военной помощи Украине от его страны. "Военным Хорватии вообще нельзя помогать [украинцам]. Вы хотите, чтобы мы пошли на войну?" – спросил он в комментарии телеканалу N1 26 января, когда посещал компанию AD Plastik.

Скандальный политик заявил о необходимости переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки (он утверждает, что США тоже воюют). Иначе, припугнул он, мир будет "потихоньку двигаться к третьей мировой войне". Некоторые предполагают, что это уже происходит, но Миланович подчеркнул, что другого мнения: "Я немного сдержан".

"Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково", – продолжил он.

"Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это", – отметил политик, добавив, что будет настаивать на такой позиции настолько долго, насколько сможет.

Хорватский президент сказал, что не собирается угождать никому в Европе, а с РФ он не воюет.

"Министр иностранных дел Германии [Анналена Бербок] сказала, что мы должны объединяться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может быть, Германия снова воюет с Россией, но удачи им, может быть, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", – сказал Миланович.

Решения Берлина он назвал сумасшествием: "Я давно в политике, и наша страна через многое прошла, но такого сумасшествия я еще не видел".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Миланович выступил против инициативы, предусматривающей обучение украинских военных. Он объяснил это "нарушением конституции", поскольку официально Украина не является союзником Хорватии, учитывая, что она не состоит в Европейском Союзе или НАТО.

– Хорватское правительство поддерживало учебную миссию ЕС для украинских военных, но Миланович настаивал на своем. Он предложил премьер-министру Андрею Пленковичу самому ехать воевать в Украину.

– Бывший украинский посол в Хорватии Александр Левченко ответил, с чем может быть связано решение. На его взгляд, причина в том, что в государство зашел российский капитал.

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