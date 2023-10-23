Когда недавно немецкий экс-канцлер Шрёдер внезапно рассказал, на каких условиях россия и Украина при его посредничестве в Стамбуле в начале войны якобы достигли согласия по её прекращению, это был не столько "исторический очерк" (кстати, сомнительный, ибо даже соответствующих полномочий у украинской делегации не было), сколько настойчивый повтор российского СОВРЕМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ относительно мира.

Как сообщает на OBOZ.UA Олег Шевченко, Шрёдер отметил, что ему известен мирный план, состоявший из пяти пунктов. Первым пунктом этого плана является отказ Украины от членства в НАТО, второй — "двуязычие" Украины, третий — "автономия" Донбасса, четвертый — "гарантии безопасности" для Украины и пятый пункт — переговоры по статусу Крыма.

Не буду останавливаться на том, что тогда (по словам Шрёдера) будто бы только американцы помешали достижению таких договорённостей, а лишь обращу внимание: эти условия заметно пересекаются с тем, что тоже недавно говорили лавров в ООН, а путин на "валдае" в сочи.

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Поскольку же все три раза — с небольшим интервалом! — эта "концепция" объявлялась именно для иностранцев, в том числе в варианте "от Шрёдера" (на самом деле, конечно, по просьбе путина), адресат всех таких сообщений — не Украина (ведь наша позиция по условиям мира известна), а Коллективный Запад (в уме — и Глобальный Юг, включая Китай).

В связи с этим Запад должен не расслабляться, а, понимая, что путин всеми способами умоляет о прекращении войны, наоборот — увеличить на него давление.

Пропуская мимо ушей намёки относительно "автономии" Донбасса (всё-таки, видимо, как части Украины?) и "переговоров" по Крыму (только, мол, без вступления Украины в НАТО, а ещё дайте русскому языку статус тоже государственного — да и всё, даже не было упоминаний о "новых геополитических реалиях"!), нужно не "уставать" от Украины с её борьбой за всю Цивилизацию, а предоставлять ей максимально возможную помощь, ибо пуйло уже в отчаянии и надо его просто додавить.

В Молитве, которую дал человечеству Иисус, — "Отче наш" — употребляется именно множественное число: НАШ, НАМ, НАС. Соглашаюсь с теми толкованиями, согласно которым под "МЫ" здесь имеется в виду не семья, община или даже страна, а человечество в целом — по крайней мере, все христиане.

Вместе и одолеем бесовское нашествие.