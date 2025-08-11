"Российская армия не считает своих потерь": Зеленский рассказал о вражеских атаках и призвал к давлению на агрессора

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия не прилагает никаких усилий, чтобы остановить войну в Украине. Зато руководство Кремля не считается с потерями своих солдат и не уменьшает атак на поле боя.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 11 августа. Он призвал партнеров к более сильному давлению на агрессора.

Детали

"Еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства. Только за одни минувшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день. Российская армия не уменьшает давление и не считает свои потери", – говорится в сообщении.

По его словам, только в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении с 4 по 10 августа ликвидировано 209 оккупантов.

"Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на наиболее сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", – отметил президент.

Агрессор продолжает наносить удары по Украине

В то же время, в течение этого времени россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных беспилотников. Также захватчики продолжают терроризировать гражданских ракетными ударами.

"Защищаем жизнь наших людей и укрепляем ПВО. Так выглядит ситуация в войне. И соответствующей должна быть ситуация в дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

Россия не желает заканчивать войну

Он убежден, что Москва не заинтересована в мирном урегулировании. Чтобы остановить войну, нужно давление и отсутствие каких-либо уступок.

"Россия затягивает войну, а следовательно, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а следовательно, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция – это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", – написал гарант.

Зеленский поблагодарил всех, кто причастен к приближению мира

Глава государства поблагодарил партнеров, которые приближают справедливый мир и помогают быть сильнее, а также защитникам и службам, защищающим жизнь украинцев.

"Благодарю всех в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир – мир благодаря силе. Только такого мира с Россией можно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни!" – резюмировал он.

