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Блог | России все вернется сторицей: дайте нам оружие и мы уничтожим это фашистское образование
Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования – лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок...
Мы боролись и будем бороться, сколько ракет не летело бы в нашем небе. Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отмщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа.
Все вернем сторицей! Спасибо защитникам украинского неба и спасателям, врачам и энергетикам! Всем, кто сегодня встал на сопротивление российским террористическим атакам!
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