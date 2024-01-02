Только системное, последовательное и методическое уничтожение путинского фашистского образования – лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, отсутствие ракетной угрозы для мирных городов. Дайте Украине оружие и мы похороним этот кусок...

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Мы боролись и будем бороться, сколько ракет не летело бы в нашем небе. Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отмщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа.

Все вернем сторицей! Спасибо защитникам украинского неба и спасателям, врачам и энергетикам! Всем, кто сегодня встал на сопротивление российским террористическим атакам!