Результаты визита Президента Зеленского в Польшу, как-то прошли "мимо внимания" нашего информационного "сообщества". Но, на самом деле, немногие поняли их подлинный смысл...

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Во время визита Президента Зеленского в Польшу, между Украиной и Польшей было подписано Соглашение "О сотрудничестве в сфере безопасности"... Однако, через отечественные СМИ, резюме, на этот счет, прошло почти таким течение, осталось лишь определение - "украинцы отнеслись к этому Соглашению сдержанно..."

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А між тим, ці результати цілком заслоговують детальної оцінки. Як на мене, найбільш значними пунктами цієї Угоди є дуже важливі речі:

- Пункт, який передбачає "дуже тісну інтеграцію" оборонних промисловостей двох країн (в тому числі, розгортання оборонних виробництв на території обох держав - польских на українській, українських на польскій)

- Пункт, який передбачає "розробку механізму, в рамках якого Польща отримає можливість уражати своїми засобами ППО РОСІЙСЬКІ засоби повітряного нападу у повітряному просторі України, якщо вони рухаються у бік Польщі...". Згідно заяви Д.Туска, "Польща проведе, з цього приводу, обговорення із своїми союзниками по НАТО..."

Якщо перекласти "на просту мову"...

Це означає, що Україна отримає можливість створити цілий ряд військово-промислових "хабів" (як зараз модно казати), на своїй території, ПРИКРИТИХ З ПОВІТРЯ... та й ще за участі опк однієї з країн НАТО.

Більше того, це дозволить ЗСУ провести СТРАТЕГІЧНЕ ПЕРЕГРУПУВАННЯ власної системи ППО (куди саме й як саме, пояснювати, звісно, я не буду...).

Звичайно, якщо пункти цієї Угоди почнуть реалізовуватись на практиці... а, скоріш за все, так й буде... інакше, практичного сенсу в цих діях (маю на увазі, саме підписання Угоди) взагалі не було би...

Ще раз повторюсь...

поляків, на розсуд кожного, можна вважати будь-якими...

гоноровими, буйними, жадібними й т.д....

Але, Польща відноситься до того нечисленного переліку держав, які були й є нашими природніми, а не штучними союзниками... по одній простій причині - ОБ'ЄКТИВНІ геополітичні умови існування Польскої держави, а також її національні інтереси, вагомою мірою, співпадають із нашими власними, не повністю, звісно, але ну дуже значно...

Й це, не дивлячись ні на яких фермерів чи зернотрейдерів...

в обох країнах чи вибрики політично-економічних "еліт" обох країн...