Резников может покинуть пост министра обороны: кто возглавит ведомство. Эксклюзивные подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост, вероятно, уже на следующей неделе, вскоре после чего поедет в Великобританию как посол. Главой оборонного ведомства может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Также рассматривается кандидатура вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова на случай, если Умеров откажется. О рассмотрении кандидатуры последнего и отставке Резникова в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. О том, что должность министра также может занять Кубраков, OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

"По моей информации, Резников покинет пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", – написал Железняк.

Более того, он заметил, что о своей отставке министр знал еще до своего скандального пари. По данным, которые известны нардепу, на место Резникова будет представлена кандидатура Умерова.

"Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу заметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", – отметил депутат.

Он добавил, что пока еще не решено, кто возглавит Фонд в случае его согласования на должность министра.

По поводу "точности" обнародованной информации, Железняк отметил, что "современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства".

По данным, которые OBOZREVATEL получил из собственных источников, Умеров не имеет большого желания возглавить оборонное ведомство, потому как кандидатура также рассматривается Александр Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Зеленский впервые прокомментировал возможность отставки с должности министра обороны Алексея Резникова. Лидер государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.

– В феврале 2023 года главу Министерства обороны Алексея Резникова уже призывали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве. Сам он тогда признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro.

– Однако позже Резников заявил, что остается возглавлять ведомство страны, несмотря на грандиозный коррупционный скандал, вызванный закупками "втридорога" продуктов для ВСУ и слухами, что это станет поводом для отставки. К Резникову обратился сам глава государства Владимир Зеленский и попросил сохранить за собой руководство обороной.