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Резников может покинуть пост министра обороны: кто возглавит ведомство. Эксклюзивные подробности

Марина Погорилко
Новости политики
2 минуты
4,6 т.
Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост, вероятно, уже на следующей неделе, вскоре после чего поедет в Великобританию как посол. Главой оборонного ведомства может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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Также рассматривается кандидатура вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова на случай, если Умеров откажется. О рассмотрении кандидатуры последнего и отставке Резникова в Telegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. О том, что должность министра также может занять Кубраков, OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

"По моей информации, Резников покинет пост Министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не подтверждены", – написал Железняк.

Более того, он заметил, что о своей отставке министр знал еще до своего скандального пари. По данным, которые известны нардепу, на место Резникова будет представлена кандидатура Умерова.

"Как раз буквально недавно у него год в должности был. И прошу заметить, год без всякого скандала и с рекордным результатом ФГИУ", – отметил депутат.

Он добавил, что пока еще не решено, кто возглавит Фонд в случае его согласования на должность министра.

По поводу "точности" обнародованной информации, Железняк отметил, что "современная кадровая политика умеет поражать, но уже вчера утром о такой ротации предупредили посольства".

По данным, которые OBOZREVATEL получил из собственных источников, Умеров не имеет большого желания возглавить оборонное ведомство, потому как кандидатура также рассматривается Александр Кубраков.

Резников может покинуть пост министра обороны: кто возглавит ведомство. Эксклюзивные подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Зеленский впервые прокомментировал возможность отставки с должности министра обороны Алексея Резникова. Лидер государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.

– В феврале 2023 года главу Министерства обороны Алексея Резникова уже призывали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве. Сам он тогда признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro.

– Однако позже Резников заявил, что остается возглавлять ведомство страны, несмотря на грандиозный коррупционный скандал, вызванный закупками "втридорога" продуктов для ВСУ и слухами, что это станет поводом для отставки. К Резникову обратился сам глава государства Владимир Зеленский и попросил сохранить за собой руководство обороной.

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