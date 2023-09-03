Как должна пройти замена Резникова на Умерова на посту министра обороны: нардеп описал алгоритм

Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост, вероятно, уже на следующей неделе. Затем он поедет в Великобританию в качестве посла. Его место может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Теперь стало известно, как должна произойти замена чиновников.

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Алгоритм замены описал народный избранник Ярослав Железняк. По его словам, первым делом Резников должен подать в отставку.

"Это будет сегодня (3 сентября – Ред.). Председатель ФГИУ Умеров подает заявление об отставке. Заявление по МО рассматривает Комитет по безопасности ВРУ сегодня-завтра. Аналогично заявление председателя ФГИУ рассматривает Комитет по вопросам экономики ВРУ", – написал Железняк.

Пятым пунктом, по его словам, произойдет голосование в Раде.

"Даже два: увольнение Министра и Председателя ФГИУ. Оба должны набрать. Далее президент вносит кандидатуру Умерова как нового Министра обороны. Собирается фракция "Слуги Народа" и как коалиция вносит кандидатуру нового председателя ФГИУ. Это произойдет вечером увольнения после заседания фракции", – продолжил Железняк.

Далее, как утверждает нардеп, на следующее пленарное заседание (в другой день – Ред.) снова собираются указанные Комитеты ВРУ и одобряют представление на назначение. Затем снова следует голосование в Раде.

Кроме того, Железняк рассказал и о замене главы ФГИУ.

"Если будет одновременно замена госпожи Песчанской с АМКУ на ФГИУ, то такой же алгоритм: Подача заявления на увольнение. Рассмотрение Комитетом экономики. Разбирательство в зале об увольнении АМКУ. Заседание и представление коалиции нового председателя АМКУ и ФГИУ. Комитет экономики. Вынесение на следующее пленарное. Голосование за них. Но говорят, что не все кандидаты (как АМКУ и ФГИУ) пока согласились на такую ротацию. Это до последнего абзаца. Поэтому Давид (Арахамия – Ред.) и пишет, что типа пока только ротация по Минобороны точно", – заключил Железняк.

К слову, Умеров не имеет большого желания возглавлять оборонное ведомство, потому также рассматривается кандидатура Александра Кубракова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Зеленский впервые прокомментировал возможность отставки с должности министра обороны Алексея Резникова. Лидер государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.

В феврале 2023 года главу Министерства обороны Алексея Резникова уже призывали уйти в отставку на фоне скандалов в ведомстве. Сам он тогда признал, что министерство с начала войны так и не смогло организовать закупку обеспечения для ВСУ через систему ProZorro.

Однако позже Резников заявил, что остается возглавлять ведомство страны, несмотря на грандиозный коррупционный скандал, вызванный закупками "втридорога" продуктов для ВСУ и слухами, что это станет поводом для отставки. К Резникову обратился сам глава государства Владимир Зеленский и попросил сохранить за собой руководство обороной.