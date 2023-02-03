Нам нужен 'стальной кулак' для контрнаступления: Резников объяснил планы ВСУ на западные танки

Танки стран НАТО Украине нужны для контрнаступления. Бойцы Вооруженных сил Украины будут использовать их, чтобы пробить линию обороны врага.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром – министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком, сообщает пресс-служба ведомства. Он назвал это "стальным кулаком" для ВСУ.

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", – сказал Резников.

По его словам, решение, в каком месте задействовать эту технику будет принимать Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, Резников рассказал, что для сдерживания возможного нового наступления войск РФ на юге и востоке страны ВСУ в первую очередь будут применять 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней", – заявил министр.

Напомним: немецкие боевые танки Leopard и британские Challenger могут быть вовлечены в операции на фронте в Украине уже весной 2023 года. В то же время, танки Abrams, которые украинской армии пообещали США, поступят в последнюю очередь – в конце 2023 года или даже в начале 2024-го. Причина в том, что эта техника для Украины не будет изъята из военных запасов Пентагона. Государство использует для этого программу USAI – то есть закупит танки Abrams у промышленности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политических кругах Швейцарии обсуждают возможную продажу танков Leopard странам, поставляющим их Украине. Таких боевых танков у Швейцарии в избытке.