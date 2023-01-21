Резников о 'Рамштайне': я очень доволен, некоторую помощь не озвучили публично

Глава Министерства обороны Алексей Резников подытожил восьмую встречу "Рамштайн", которая прошла накануне в Германии. Он заметил, что это была продуктивное заседание, которое вселяет оптимизм в перспективу не только обороны Украины, но и контрнаступательных операций.

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Об этом министр рассказал в интервью изданию Голос Америки. Он сердечно поблагодарил всех партнеров, которые осознают важность военного снабжения Украины, а также его оперативность и своевременность.

"Ключевые слова, которые звучали в ходе встречи, это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, создание способности ВСУ, сектора безопасности и обороны, продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий", – указал Резников.

Чиновник подчеркнул, что кроме озвученных средств вооружения, некоторые пакеты помощи Контактная группа озвучила за закрытыми дверями. Персонально для Резникова это стало вдохновляющим сигналом, ведь отвечает потребностям украинской армии.

"Особое внимание в ходе "Рамштайна" было уделено усилению противовоздушной обороны. И речь не только о Patriot, но и о других системах. Мы говорили о коротких, средних и дальних возможностях действия, в том числе и на высоте", – подчеркнул Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг также поприветствовал новые поставки оружия Украине, анонсированные на Рамштайне накануне. Он также дал понять, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможном снабжении немецких танков Leopard 2.

Вокруг передачи этих танков в мире идут наибольшие дискуссии, союзники Украины в унисон твердят о необходимости снабжения армии ВСУ этой техникой. Дело в том, что Leopard 2 способны действительно существенно изменить ситуацию на фронте, сделать ее буквально переломной.

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