Резников назвал критерии, по которым Байден принимает решения по войне в Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал, как организован процесс согласования военно-технической помощи Украине со стороны США. По его словам, окончательное решение по этому вопросу за президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом глава Минобороны сказал 7 мая в эфире всеукраинского телемарафона. Он назвал четыре критерия, по которым американский лидер принимает решение о помощи Украине в войне против российских оккупантов.

"Он (Байден – Ред.) сказал, что есть четыре критерия, по которым он измеряет обращение моих коллег (Ллойда Остина, Энтони Блинкена – Ред.) о помощи Украине. "Ваш запрос приносят и мы его оцениваем", – сказал Резникову Байден во время встречи.

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Он перечислил эти критерии:

Эффективна ли запрашиваемая помощь, чтобы помочь Украине.

Как решение о помощи повлияет на устойчивость НАТО, ведь нужно следить за тем, чтобы его не разрушило взаимодействие в Альянсе.

Является ли это решение одномоментным, или помощь будет системной.

Есть ли у США ресурс, чтобы обеспечить эту помощь.

Министр обороны также напомнил о том, что на Западе давали трое суток, после которых должно было бы прекратиться сопротивление Вооруженных сил Украины российским войскам. Однако наши защитники дали и продолжают отчаянно давать отпор оккупантам. По мнению Резникова, именно это убедило партнеров предоставить ВСУ современное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден сделал заявление о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Наша страна получит еще одну партию артиллерийских боеприпасов, радаров и другого оборудования.