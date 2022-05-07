Байден заявил о выделении дополнительной военной помощи Украине – Reuters

Президент США Джо Байден сделал заявление о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Наша страна получит еще одну партию артиллерийских боеприпасов, радаров и другого оборудования.

Об этом пишет новостное агентство Reuters. По словам американского чиновника, стоимость этой дополнительной помощи составляет 150 миллионов долларов.

Отметим, что сам Байден сумму в своем заявлении не озвучивал.

При этом американский лидер подчеркнул, что его администрация почти исчерпала свои возможности финансирования из-за сокращения полномочий.

В связи с этим Байден призвал Конгресс США принять предложенный им пакет помощи Украине в размере 33 миллиардов долларов.

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Напомним: ранее издание Reuters писало, что эта дополнительная помощь поступит в рамках президентских 250 млн долларов (та сумма, которую Байден может тратить без длительных согласований).

Отмечается, что сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину Штаты передали Украине вооружения на 3,4 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, запланирован на 9 мая, когда в Москве президент РФ Владимир Путин будет смотреть очередной парад своей армии.