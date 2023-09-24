Республиканец Маккарти передумал изымать из оборонного бюджета США 300 млн для Украины

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заверил, что намерен сохранить помощь Украине в размере 300 млн долларов в законопроекте о финансировании Министерства обороны США. Политик решил изменить свою позицию после того, как в законопроекте была предложена статья о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций США.

По словам Маккарти, исключение помощи из мер Госдепартамента и международных операций "становится все труднее", что привело к решению оставить деньги для Украины. Об этом сообщает издание The Hill.

Стоит отметить, что Палата представителей на следующей неделе собирается провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в том числе по финансированию Пентагона и Госдепартамента, а также по иностранным операциям.

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"Это не решение проблемы, потому что в одном законопроекте есть кое-что по Украине. Так что сделать это стало слишком сложно, поэтому мы оставляем это", – заявил Маккарти об исключении помощи Украине из законопроекта об ассигнованиях Пентагона.

В то же время член Палаты представителей Гаррет Грейвс заявил, что сенаторы будут голосовать за поправки, которые могут лишить Украину помощи как со стороны Пентагона, так и со стороны Государственного департамента и законопроектов о расходах на зарубежные операции. Однако голосование может не состояться, если законодатели заблокируют обсуждение этих мер.

Напомним, большинство демократов и республиканцев в сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что в будущем передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают, в то же время в СМИ утверждают, что одобрительное решение было принято еще до визита Зеленского, а сроки поставки не разглашаются.

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