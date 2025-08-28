"Решился воевать за свободу": Сикорский – о запрете "Мадьяру" въезда в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение Будапешта о запрете въезда командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, более известному как "Мадьяр". Сикорский подчеркнул, что Венгрия перекрыла дорогу "храброму этническому венгру, который решился воевать за свободу Украины".

Видео дня

В своей заметке 28 августа в соцсети X (бывший Twitter), польский дипломат также призвал этнического венгра приезжать в Польшу, если Венгрия не впускает его для отдыха. Чиновник намекнул, что Польша и в дальнейшем будет оставаться открытой для тех, кто борется против российской агрессии.

Пока российские ракеты обрушивают смерть на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решился воевать за свободу Украины. Командир Мадьяр: если вам нужен отдых и Венгрия не пускает вас к себе, пожалуйста, приезжайте в Польшу - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Реакция Сикорского в очередной раз подчеркивает разницу в подходах Варшавы и Будапешта к войне в Украине. Польша с начала полномасштабного вторжения поддерживает Киев, тогда как Венгрия все чаще делает шаги, которые вызывают критику среди союзников по ЕС и НАТО.

Что известно

Накануне, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Роберту Бровди запретили въезд не только в страну, но и во всю Шенгенскую зону. Официально его имя сначала не называли, но впоследствии советник премьер-министра Балаш Орбан подтвердил, что речь идет именно о "Мадьяре".

Венгерское правительство объяснило свою позицию тем, что атаки украинских дронов на российский нефтепровод "Дружба" якобы представляют "угрозу национальным интересам". Однако сам "Мадьяр" в ответ заявил, что такое решение Будапешта – не более чем политический популизм и попытка прикрыть выгоду от торговли российской нефтью.

Резкая реакция "Мадьяра"

В своем видеообращении "Мадьяр" отметил, что санкции и запреты не смогут стереть его связи с родиной отца.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает", – сказал "Мадьяр".

По словам Бровди, правительство Орбана защищает не суверенитет, а "собственные карманы, наполненные подсанкционной нефтью".

Военный напомнил, что 28 августа Россия убила в Киеве почти двадцать мирных украинцев. "Ваши руки по локоть в крови", – обратился он к венгерским политикам, которые продолжают сотрудничать с РФ.

Что предшествовало

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа дроны-камикадзе атаковали в нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине, которая является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и обеспечивает военную логистику агрессора.

18 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ, перекачка нефти по нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Сийярто заявил, что Украина якобы навредила энергобезопасности Венгрии, которая, мол, к войне "не имеет никакого отношения". Он также пригрозил Украине отключением электроэнергии, поскольку Венгрия является одним из главных поставщиков света в украинское государство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!