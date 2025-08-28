"Решился воевать за свободу": Сикорский – о запрете "Мадьяру" въезда в Венгрию
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение Будапешта о запрете въезда командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, более известному как "Мадьяр". Сикорский подчеркнул, что Венгрия перекрыла дорогу "храброму этническому венгру, который решился воевать за свободу Украины".
В своей заметке 28 августа в соцсети X (бывший Twitter), польский дипломат также призвал этнического венгра приезжать в Польшу, если Венгрия не впускает его для отдыха. Чиновник намекнул, что Польша и в дальнейшем будет оставаться открытой для тех, кто борется против российской агрессии.
Реакция Сикорского в очередной раз подчеркивает разницу в подходах Варшавы и Будапешта к войне в Украине. Польша с начала полномасштабного вторжения поддерживает Киев, тогда как Венгрия все чаще делает шаги, которые вызывают критику среди союзников по ЕС и НАТО.
Что известно
Накануне, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Роберту Бровди запретили въезд не только в страну, но и во всю Шенгенскую зону. Официально его имя сначала не называли, но впоследствии советник премьер-министра Балаш Орбан подтвердил, что речь идет именно о "Мадьяре".
Венгерское правительство объяснило свою позицию тем, что атаки украинских дронов на российский нефтепровод "Дружба" якобы представляют "угрозу национальным интересам". Однако сам "Мадьяр" в ответ заявил, что такое решение Будапешта – не более чем политический популизм и попытка прикрыть выгоду от торговли российской нефтью.
Резкая реакция "Мадьяра"
В своем видеообращении "Мадьяр" отметил, что санкции и запреты не смогут стереть его связи с родиной отца.
"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает", – сказал "Мадьяр".
По словам Бровди, правительство Орбана защищает не суверенитет, а "собственные карманы, наполненные подсанкционной нефтью".
Военный напомнил, что 28 августа Россия убила в Киеве почти двадцать мирных украинцев. "Ваши руки по локоть в крови", – обратился он к венгерским политикам, которые продолжают сотрудничать с РФ.
Что предшествовало
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа дроны-камикадзе атаковали в нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине, которая является ключевым узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба" и обеспечивает военную логистику агрессора.
18 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ, перекачка нефти по нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.
Сийярто заявил, что Украина якобы навредила энергобезопасности Венгрии, которая, мол, к войне "не имеет никакого отношения". Он также пригрозил Украине отключением электроэнергии, поскольку Венгрия является одним из главных поставщиков света в украинское государство.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!