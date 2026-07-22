"Решение не имеет фактического обоснования": председательствующая судья по делу Порошенко выступила за отмену санкций

Председательствующая судья коллегии Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Олеся Радишевская выразила особое мнение относительно решения от 10 июля 2026 года по делу № 990/80/25. Она убеждена, что иск пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко к президенту Украины Владимиру Зеленскому подлежал правомерному удовлетворению, а указ о введении санкций – отмене.

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Об этом пишет "5 канал": несмотря на то, что большинство судей коллегии отказало в удовлетворении иска, Радишевская подчеркнула отсутствие надлежащей доказательной базы и фактического обоснования для ограничений.

Согласно материалам дела, ключевым и единственным источником для введения бессрочных санкций стало письмо Государственной службы финансового мониторинга Украины от 12 февраля 2025 года. Все последующие инстанции – от Министерства экономики и Кабинета Министров до Совета национальной безопасности и обороны – фактически дублировали этот документ, не проведя ни одной самостоятельной проверки.

"Минэкономики как инициатор (...) повторило содержание письма Госфинмониторинга Украины и не проводило самостоятельной оценки соответствующих действий (деятельности) истца. Распоряжение Кабинета Министров Украины (...) и протокол заседания КМУ (...) также не содержали самостоятельного обоснования наличия обстоятельств, составляющих основания для применения санкций", – отмечает Радишевская.

Судья подчеркнула, что само письмо Госфинмониторинга по своему содержанию не является результатом аналитической работы по анализу финансовых операций или финансирования терроризма. В нем отсутствуют сведения, которые бы подтверждали прямую или косвенную связь между действиями Порошенко и угрозами национальной безопасности.

Судья Радишевская в своем особом мнении подробно проанализировала международное право. Она отметила, что судебный контроль над санкционными решениями не может быть формальным или ограничиваться проверкой процедуры.

Опираясь на соответствующую практику Европейского суда по правам человека и Суда справедливости ЕС, Радишевская указала, что ответчик обязан представить совокупность конкретных, точных и последовательных доказательств.

По её словам, даже в контексте вооружённой агрессии России юридический характер санкционного указа ничем не отличается от любого другого административного акта, а следовательно, подлежит полноценной судебной проверке на предмет произвола. Кроме того, наличие секретных материалов не освобождает органы власти от обязанности доказать обоснованность ограничений.

Иск от имени Петра Порошенко был подан в марте 2025 года с требованием отменить Указ Президента № 81/2025.

В исковом заявлении отмечались многочисленные нарушения:

Необычно быстрая скорость принятия решения (все процедуры от письма Госфинмониторинга до подписания Указа прошли за один день – 12 февраля 2025 года);

Введение бессрочных санкций в отношении гражданина Украины, находящегося на подконтрольной территории;

Ошибки в регистрационном номере налогоплательщика (РНОКПП) и последующее редактирование приложений путем подмены файлов после вступления Указа в силу;

Хаотичный набор запретов (от лишения государственных наград и блокирования активов до запрета на использование радиочастот и запрета на заход иностранных судов);

Политический характер преследования лидера оппозиции.

Несмотря на приведенные аргументы, 10 июля 2026 года большинство судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда приняли решение отказать в удовлетворении иска. Особое мнение председательствующей судьи Олеси Радишевской подтверждает наличие существенных правовых оснований для дальнейшего обжалования решения в апелляционном порядке и в ЕСПЧ.