'Решение будут принимать союзники в результате консенсуса': Киев отреагировал на слова Рютте по Украине и НАТО

В Украине отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что вопрос о членстве Украины в блоке "был снят" со стола переговоров по требованию президента США Дональда Трампа. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министер юстиции Ольга Стефанишина заявила, что такое решение должно быть результатом консенсуса союзников.

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По ее словам, решение о вступлении Киева в Североатлантический Альянс будут принимать союзники на основе консенсуса и с учетом вклада Украины в безопасность Европы. Слова Стефанишиной в пятницу, 14 марта, процитировала пресс-служба Министерства юстиции.

"Украина де-факто является уже частью трансатлантического пространства безопасности, и никогда не станет какой-то "буферной зоной" или колонией России", – заявила вице-премьер-министр.

В интервью для Bloomberg Марк Рютте сказал, что Дональд Трамп снял со стола переговоров по окончании войны вопрос вступления Украины в НАТО. Генсек Альянса также заявил, что существует много способов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны с Россией, но "привлечь НАТО будет трудно".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марк Рютте уверял, что НАТО работает с Украиной, приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что победа нашей страны в войне это "жизненно важно" для совместной безопасности.

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