'Решающая роль в установлении мира': Зеленский поздравил 119-й Конгресс США с началом законодательной сессии

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 3 января, обратился к американским законодателям. Он поздравил 119-й созыв Конгресса США с началом первой законодательной сессии, а Майка Джонсона – с избранием на должность спикера Палаты представителей.

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Глава государства пожелал Джонсону успехов в его чрезвычайно важной работе. Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Он напомнил, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны Конгресса США позволили Украине спасти тысячи жизней и не допустить захвата многих городов российскими оккупантами.

"Вместе со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы показали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию. Для глобальной стабильности крайне важно, чтобы Конгресс и дальше оставался непоколебимым, а обе партии, и все конгрессмены, которые действительно ценят свободу, объединились для защиты человеческих и демократических ценностей", – подчеркнул гарант.

Он отметил, что будущие решения Палаты представителей США могут сыграть немаловажную роль в достижении реального и продолжительного мира.

Говоря от имени украинцев, президент выразил глубокую признательность Конгрессу и американскому народу, представителем которого он является, за постоянную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканца Майка Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Соединенных Штатов Америки. Во время голосования 3 января он набрал минимальное достаточное количество голосов конгрессменов, чтобы сохранить свой пост.

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