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"Решающая роль в установлении мира": Зеленский поздравил 119-й Конгресс США с началом законодательной сессии

София Закревская
Новости политики
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'Решающая роль в установлении мира': Зеленский поздравил 119-й Конгресс США с началом законодательной сессии

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 3 января, обратился к американским законодателям. Он поздравил 119-й созыв Конгресса США с началом первой законодательной сессии, а Майка Джонсона – с избранием на должность спикера Палаты представителей.

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Глава государства пожелал Джонсону успехов в его чрезвычайно важной работе. Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Он напомнил, что двухпалатная и двухпартийная поддержка со стороны Конгресса США позволили Украине спасти тысячи жизней и не допустить захвата многих городов российскими оккупантами.

"Вместе со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы показали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию. Для глобальной стабильности крайне важно, чтобы Конгресс и дальше оставался непоколебимым, а обе партии, и все конгрессмены, которые действительно ценят свободу, объединились для защиты человеческих и демократических ценностей", – подчеркнул гарант.

Он отметил, что будущие решения Палаты представителей США могут сыграть немаловажную роль в достижении реального и продолжительного мира.

Говоря от имени украинцев, президент выразил глубокую признательность Конгрессу и американскому народу, представителем которого он является, за постоянную поддержку.

"Решающая роль в установлении мира": Зеленский поздравил 119-й Конгресс США с началом законодательной сессии

Как сообщал OBOZ.UA, республиканца Майка Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Соединенных Штатов Америки. Во время голосования 3 января он набрал минимальное достаточное количество голосов конгрессменов, чтобы сохранить свой пост.

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