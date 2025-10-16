Кремль пытается сдержать США от поставок Tomahawk Украине и расколоть единство НАТО: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Военно-политическое руководство России по-прежнему привержено своим риторическим усилиям, направленным на то, чтобы отговорить США от передачи ракет Tomahawk Украине. Кремлевские чиновники не устают повторять, что поставка этих крылаты ракет "станет очень серьёзной эскалацией".

Кроме того, РФ не прекращает прилагать усилия, чтобы отделить Соединенные Штаты от Украины и Европы, а также подорвать сплоченность НАТО. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Очередные угрозы Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставка ракет Tomahawk Украине "нанесёт колоссальный ущерб" нормализации американо-российских отношений и подорвёт двусторонние улучшения. Это заявление в очередной раз подтверждает, что Кремль ведёт кампанию рефлексивного контроля, чтобы удержать Соединенные Штаты от одобрения продажи ракет Украине.

По оценкам ISW, поставки США этих ракет не приведут к значительной эскалации войны России против Украины. В то же время поставки ракет большой дальности будут отражать применение Россией против Украины сопоставимых российских крылатых ракет большой дальности.

Аналитики отмечают, что Россия регулярно использует широкий спектр крылатых ракет большой дальности, сопоставимых с американской ракетой Tomahawk, таких как крылатые ракеты серии "Х", крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также баллистические и крылатые ракеты "Искандер".

Кроме того, Россия обострила свою войну против Украины, нанеся беспрецедентный удар с помощью своего баллистического ракетного комплекса "Орешник" в ноябре 2024 года и пообещав разместить эти системы в Беларуси к концу 2025 года.

Большие возможности американских ракет Tomahawk и их значительная полезная нагрузка позволят украинским военным нанести существенный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным в глубине российской территории.

Россияне пытаются давить на НАТО

Кремль продолжает продвигать свою стратегию распространения информации, призванную отделить Соединенные Штаты от Украины и Европы, чтобы подорвать сплоченность НАТО и поддержку Украины.

Глава МИД РФ заявил, что Европа стремится "превратить конфликт в Украине в "войну Трампа". Лавров также заявил, что Европа предъявляет Трампу "ультиматумы".

Аналитики отмечают, что Кремль использует неоднократные попытки администрации Трампа дистанцироваться от начала и причин войны в Украине. В частности, заявления Лаврова согласуются с давней оценкой о том, что Кремль стремится использовать нарративы, призванные подорвать сплоченность НАТО и поддержку Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с Дональдом Трампом поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также он добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, американские крылатые ракеты Tomahawk оказались в центре внимания мировой общественности и стали серьезным предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном. Частично вопрос этих систем вооружения президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсудили, однако есть определенные нюансы, которые невозможно обсудить по телефону.

