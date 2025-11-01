Разоблачение агента рф на должности руководителя охраны ДНУ: сообщество вузов резко раскритиковало ректора Оковитого

Появились новые детали относительно скандала, который возник в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара после разоблачения сотрудниками СБУ вражеского агента на должности руководителя охраны заведения.

Стало известно, что задержанного зовут Борис С. В частности, об этом свидетельствует сохраненный результат поиска на сайте учебного заведения в сети.

Местные рассказывают, что ранее он служил в правоохранительных органах в Днепре, а также, вероятно, активно посещал богослужения в одной из церквей УПЦ в пригороде.

На фоне скандальной ситуации в соцсетях появилось много критики в адрес ректора Сергея Оковитого. В частности, звучат вопросы о том, как руководство университета могло не заметить среди своих сотрудников человека, который долгое время работал на страну-агрессора.

Ведь обязанность назначения руководителя охраны непосредственно лежит на ректоре. Более того, должна проводиться тщательная проверка кандидата, который будет отвечать за безопасность многочисленных корпусов ДНУ, расположенных на разных локациях в Днепре.

Согласно документам университета, еще в начале полномасштабной войны, в феврале 2022 года, Борис С. отвечал за организацию патрулей на территории ВУЗа и другие меры безопасности.

Напомним, как выяснила СБУ, вместе с сообщником он собирал данные о расположении подразделений Сил обороны, включая ПВО, которые защищают небо во время вражеских обстрелов, и передавал эти сведения россиянам.

"Чтобы собрать координаты, фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных авто и фиксировали работу украинской ПВО. Также они завуалированно выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные геолокации", – говорится в сообщении СБУ.

Вся переданная врагу информация могла использоваться агрессором для обстрела города. Так, недавно во время обстрела центра города пострадало помещение ДНУ. Поэтому вполне вероятно, что к этим разрушениям мог быть причастен именно задержанный руководитель охраны заведения, которого назначил на должность ректор Оковитый.

В университетских кругах активно выражают возмущение. В публикации на неформальной Facebook-странице, посвященной повседневной жизни вуза, отмечают: руководитель охраны, который оказался агентом врага, был одним из "друзей" ректора Оковитого, который "привел" на руководящие должности собственную команду. Однако вместо охраны учебного заведения задержанный Борис С. работал в интересах страны агрессора.

"Время ректору отвечать за свои решения и назначения!" – отмечают в соцсетях. Сам глава ДНУ Сергей Оковитый пока не комментировал ситуацию.

Важно отметить, что этот случай – лишь вершина айсберга проблем в вузе: руководителя заведения критикуют из-за отсутствия надлежащего контроля над руководящим составом, административный хаос, вялый стиль руководства территориально крупнейшим университетом города, упадок инфраструктуры и аварийное состояние общежитий.

В частности, годами студенты и преподаватели вынуждены работать в корпусах без нормального отопления в холодное время года. Это достаточно давняя проблема, но несмотря на надежду, что с приходом Сергея Оковитого на должность ректора ситуация улучшится, реальных изменений не произошло.

Жители общежитий ДНУ жалуются на изношенные коммуникации, антисанитарию и отсутствие элементарных условий проживания. В соцсетях можно найти многочисленные фотографии, на которых видно ужасное состояние кухонь, санузлов и мест общего пользования — с тараканами, слизнями и плесенью.

Несмотря на постоянную критику, руководство университета, похоже, пытается не решать, а "заговаривать" проблемы и перекладывать ответственность на других или прибегает к громким заявлениям и обвинениям.

Так, весной текущего года университет в очередной раз оказался в центре скандалапосле того, как Днепровский городской совет предложил помощь в восстановлении Дворца студентов, пострадавшего от вражеских ударов и до них долгое время находившегося в запущенном состоянии. Город даже предлагал субвенцию для ликвидации повреждений, несмотря на то, что здание не находится в коммунальной собственности. Впрочем вместо благодарности за помощь громады со стороны ректора Оковитого прозвучали заявления о якобы "попытке рейдерского захвата" университетского имущества.

После длительных споров первый проректор Герман Петер во время встречи с депутатами горсовета признал, что эти обвинения были преувеличенными. Несмотря на это, ДНУ отказался от предложения помощи. Следовательно, вопрос восстановления исторического здания остается открытым.