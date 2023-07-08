За неделю до саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский совершает турне по столицам стран – членов Альянса, посещает Болгарию, Чехию и Турцию. Понятно, что на окончательные решения руководителей стран НАТО в литовской столице эти поездки вряд ли повлияют, но они показывают, что украинский президент старается сохранить взаимодействие с коллегами и не боится встреч с теми из них, кто не скрывает своего пессимизма по поводу украинских перспектив и даже симпатий в России.

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В Софии Зеленский возбужденно объяснял болгарскому президенту Румену Радеву, известному поклоннику "дипломатического решения конфликта", что пока мало кому удалось преуспеть в дипломатии с Кремлем. И в качестве примера приводил Запорожскую АЭС, демилитаризации которой пытается добиться генеральный директор МАГАТЕ Рафаэль Гросси — и безуспешно. Или "зерновую сделку", выходом из которой уже 17 июля Россия пугает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Сам Киев в переговорах с Кремлем не участвует, но и дипломатические усилия посредников не помогают.

Вряд ли, впрочем, Радев все это не осознает. Понимает, как и другие политики, пытающиеся до сих пор уверять нас, что "не все так однозначно". Этих людей уже никто не переубедит. Так что сейчас куда важнее позиция тех, кто поддерживает Украину и понимает важность ее евроатлантической интеграции.

На этом фоне сенсационно прозвучало заявление главы международного комитета немецкого бундестага Михаэля Рота, призвавшего не требовать от Украины установления "идеального мира", поскорее принять ее в НАТО, а 5-ю статью распространить только на ту территорию Украины, которую будет контролировать Киев на момент вступления в Альянс. Собственно, это тот вариант, который западные политики обсуждают уже который месяц, но не торопятся выносить на суд общественности. Рот логично замечает, что если ожидать окончательного урегулирования, то вступление Украины в НАТО можно будет ожидать "до второго пришествия". И в этом есть логика.

Дело даже не в военных успехах украинской армии. Даже если рассматривать максимально благоприятный сценарий — выход ВСУ на государственные границы Украины, установленные в 1991 году, то и в этом случае Москва может отказаться от подписания любого соглашения с Киевом. И с точки зрения НАТО это будет означать неурегулированный конфликт. Однопартиец Михаэля Рота, федеральный канцлер Олаф Шольц замечает, что не должно быть никаких неурегулированных конфликтов в случае вступления Украины в НАТО. Но разве это условие не облегчает задачи России?

В силах западных лидеров если не остановить конфликт, то его локализовать. Продемонстрировать Путину, что ему придется отказаться от идеи поглощения Украины. Поставить заслон ракетным обстрелам украинских городов. На самом деле, всего этого можно достичь, если заставить Россию играть по новым правилам.

Нынешние правила игры были рассчитаны на то, что никто не будет сознательно их нарушать — то есть никто не будет нарушать международное право, все страны после Второй мировой войны будут стремиться к урегулированию, а не разжиганию конфликтов и так далее. На этом, собственно, и зиждилось то самое международное право, которое Путин уничтожил. И для того, чтобы добиться мира, Запад должен переиграть Путина, а это невозможно, если оставаться в прокрустовом ложе старых подходов. Невозможно выиграть в шахматы, когда партнер хочет даже не ударить тебя доской по голове, а банально пристрелить во время партии.