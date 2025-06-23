Рассчитывали поднять свой рейтинг: Порошенко сказал, для чего власть устроила 'шоу с санкциями'

Шоу с санкциями власть устроила, чтобы убрать политического оппонента и поднять рейтинг Зеленского.

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Об этом сказал Петр Порошенко в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале "Эспрессо".

"Должны понимать, что и дела по санкциям, и дело по государственной измене, и дело по Минским соглашениям, и по угольному делу, и по всему – это шоу. Шоу, сделанное с двумя целями. Цель первая – это ликвидация конкуренции или политического оппонента. Цель вторая – рейдерская. Власть рассчитывала, что народ будет аплодировать и рейтинг Зеленского будет расти. На сегодня ситуация произошла с точностью до наоборот, и они были растеряны", – отметил Порошенко.

"Они представить себе не могли, что для того, чтобы вводить незаконные, неконституционные, внесудебные санкции, которые напрямую запрещены законом против граждан Украины, находящихся на подконтрольной территории, надо еще причина. Сейчас они делают очень странные шаги, говорят, что для санкций не должно быть причин, санкции имеют превентивный характер, чтобы что-то в будущем не было совершено", – отметил он.

"Они пятый месяц откладывают время на требование предоставить обществу и суду хотя бы какие-то причины. Оказывается, что голосование – есть подозрение, что даже при неполном кворуме – состоялось 12 февраля, а материалы в СНБО поступили 13 февраля", – отметил Порошенко.

"Правительство говорит: мы не можем дать бумажку Верховному суду, потому что она имеет статус ДСП (для служебного пользования – ред.). Это Верховный суд страны, он вам не подчинен", – отметил Порошенко.

"Никакого шанса у них сейчас, когда исчерпаны все сроки. Единственное, что меня очень беспокоит – мы пятый месяц рассматриваем совершенно очевидное дело, где нет ни одного доказательства", – добавил он

Пятый Президент напомнил, что закон обязывает субъекта властных полномочий предоставить исчерпывающие и убедительные основания для тех или иных действий в четко определенный срок – 15 дней. Но все это время представители правительства и президента просят дополнительное время для предоставления хоть каких-то документов.

"Знаете, сколько у них ушло на подготовку этой глупости? Три часа на пять инстанций – на подготовку финмониторинга, на проведение заседания министерства экономики, на проведение двух заседаний правительства, на проведение заседания СНБО и на выпуск указа в Офисе президента. И потом переписывали еще почти неделю. За пять месяцев они так и не смогли подготовить какое-либо объяснение", – отметил Порошенко.

"Правительство и президент предложили засекретить суд. В стиле путина. Стыдно за правительство, стыдно за тех в команде президента, кто толкнул его на это. Сегодня мы уже точно знаем, президента или ввели в заблуждение, или сделали сценарий какой-то ерунды. Потому что есть фраза президента о том, что деньги выводились за границу, что за счет денег, которые собирались с людей, помогали каким-то партийным структурам. За более чем двадцать лет своего существования Фонд Порошенко не привлек ни копейки ни от кого, это только частные деньги нашей семьи", – сказал Порошенко.

"7 миллиардов гривен были структурами и Фондом выделены исключительно на ВСУ, не выводилась за границу ни одна копейка", – подчеркнул он.

"Президента должны интересовать сотни миллиардов, которые не поступили на закупку оружия. Президента должны интересовать не перевод экономики на военные рельсы. Президента должна интересовать коррупция в парламенте, когда более 40 народных депутатов, более 15% от "Слуг народа" задействованы в коррупционных сделках. Президента должно интересовать, что минимум шесть министров и руководителей органов центральной исполнительной власти подозреваются в совершении преступления. Конечно, они должны быть отстранены для того, чтобы не влиять на следствие", – сказал Порошенко.