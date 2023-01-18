На фронте существенных изменений нет. На слуху все те же названия: Бахмут, Кременная, Сватово, Марьинка…

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Налицо равновесие. Никто никого не может передавить. И теперь совершенно ясно, что от того, что стороны смогут в ближайшее время положить на свою чашу весов зависит весь дальнейший ход войны.

Более менее понятно, что будет класть Россия - пушечное мясо в неограниченном количестве. Она уже и так все последние месяцы его кладет, и, вероятнее всего, продолжить это делать. Еще она будет продолжать обстреливать украинские города. Вот так, как давеча Днепр.

Ах, вы не можете сбивать баллистические ракеты? Прекрасно! Тогда именно ими мы вас и будем обстреливать! И не беда, что они не точные и поэтому могут попасть в жилой дом. Это как раз то, что нам нужно! Мы хотим, чтобы вы плакали! Мы хотим, чтобы вы сдались. Мы хотим, чтобы вы молили нас о пощаде…

Дети погибают? Просто замечательно! Это вы виноваты в их смерти! Давно бы уже сдались и все было бы хорошо. И дети были бы живы. Как говорится: сами себя задерживаете. Ваше фирменное упрямство и губит ваших детей. Хоть бы их пожалели, что ли… Какие вы бессердечные!

Вот с этой вывернутой наизнанку путинской логикой невозможно спорить. Как невозможно спорить с параноиком о том, что ему ничего не угрожает и его никто не преследует. Или доказывать ему, что что он обычный человек, а не реинкарнация Александра Македонского. И что его теории - никакое не откровение, а банальные глупости заурядного военного пенсионера…

А всего-то делов: подливать ему в компот ежедневно пятнадцать капель галоперидола. И все сразу кончится. И сверхценные идеи, и спасение цивилизации, и солдаты НАТО, прячущиеся в кладовке… Он будет сидеть на лавочке, улыбаться солнышку и петь песенки, болтая ножкой… Завтрак, обед, ужин, смена подгузников, просмотр старых советских комедий, тихие игры: лото, бильярд, художественная лепка…

И ведь его можно даже не предупреждать: капли совершенно безвкусные. Он ничего и не заметит. Просто перестанет прятаться под столом и спать в бронежилете. И не надо никаких ядов или Желябова с Перовской. Это, при здравом размышлении, даже ФСО одобрит. А как не одобрить, если любой консилиум вам точно скажет, что при этой симптоматике показан галоперидол.

Или вы не хотите лечить нашего гаранта? Тогда кто из нас предатель? Кто изменник? Кто продался врагам? Тот, кто хочет лечить больного, или тот, кто мешает этому? Мы должны вернуть обществу полноценного человека…

Ведь даже такие звери как большевики наши способ изолировать спятившего Ленина в Горках. И Сталин с Троцким договорились между собой. Понимали, что бесноватый Ильич доведет их до цугундера. Специальную “Правду" ему печатали в одном экземпляре. И не убили его табакеркой и не задушили шарфом, как какие-нибудь гвардейцы, а дотащили его таким макаром до Мавзолея. А поругались уже потом, после его смерти. Это большевики! Для которых человека убить - как высморкаться.

Но нынешнее окружение Путина люди другого сорта. Калиброванные ничтожества. Отборные. Как там в “Драконе" у Шварца? “Лучшие люди города"... Как это все похоже на окружение Сталина в марте 1953 года… Они не то, что шарфик, они его лечить боялись… Там и околел усатый бандит просто потому, что ни один врач не решался к нему подойти… Все повторяется… Вот и сейчас верные путинские холопы не то, что его удавить, а даже лечить боятся… Вот он и сходит с ума… Глупый, безумный старик…

Что же положит Украина в частности и Запад в целом на свою чашу весов - станет ясно 20 января, когда мы узнаем итоги очередного “Рамштайна". По моему мнению, готовятся очень серьезные решения. Что меня заставляет так думать?

Во-первых, символично то, что это заседание будет происходит на той же самой авиабазе рядом с городом Рамштайн в Германии, на которой оно проходило в первый раз и в честь которого так теперь называется.

Во-вторых, сегодня в Польше прошла первая личная встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли с главнокомандующим ВС Украины генералом Валерием Залужным, на которой Залужный подробно рассказал, какое оружие ему необходимо для победы.

Буквально Залужный сказал следующее: "Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы". Ранее, в декабре, в интервью журналу Economist он уже говорил, что ему необходимо 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, чтобы его войска смогли провести эффективное контрнаступление. И судя по всему, эти цифры уже не пугают западных союзников Украины.

В-третьих, немецкие танки Leopard, имеющиеся на вооружении армий всей Европы, рассматриваются как наиболее вероятный вариант для поставки в большом количестве, но они не могут быть поставлены в Украину без разрешения Берлина.

Долгое время Берлин не давал такого разрешения. Но сегодня там сменился министр обороны и это не могло быть случайным совпадением. Все инсайдеры в один голос говорят, что фактически такое разрешение уже есть и в пятницу, в Рамштайне, оно будет обнародовано.

Есть еще масса признаков того, что в пятницу будут приняты решения, противопоставит которым Путину и его банде будет нечего. Поэтому опять, после долгого перерыва, его пропагандисты затянули волынку про превентивный ядерный удар, тактическое ядерное оружие, про “вы сдохнете, а мы - в рай" и прочую инфернальную хрень.

Но как-то это уже никого не пугает. Пластинка заезжена и исполнители вышли в тираж. Никакого ядерного оружия они применять не будут. Иначе не готовили бы народ к новой мобилизации, героической смерти и затяжной войне.

А не будут они его применять потому, что (как я уже много раз писал) ни в какой рай они не верят. Они убеждены, что живут здесь и сейчас, а после смерти их съедят черви. И поэтому они не хотят расставаться со своей жизнью, тем более они ее себе и своим детям так замечательно выстроили: с дворцами, любовницами и тысячами рабов и холопов. Что, правда, не мешает им остальной черный люд убеждать в том, как это замечательно - издохнуть за них (себя они в этот момент называют Отчизной).

Ни одна тварь из них не пошла на фронт и ни один их отпрыск не оказался в армии. Это просто анекдот! Медведев, где твой сын Илья? Потому он не на фронте? Ответь нам, грозный блогер, засравший весь интернет своими дебильными постами! Ты и вся твоя семья - это позор России. Это признак ее вырождения. И баба твоя у*бищная и выбл*док твой убогий и сам ты ничтожество и тряпка.

Одни единственный раз история дала тебе шанс оказаться на высоте положения: в 2011 году ты должен был уволить Путина с поста председателя правительства. И если бы он дернулся - его арестовать. Ты был в полном праве это сделать. Ты знал, что это за человек и сколько горя он принесет человечеству. И ты знал, что это твой долг. Но ты зассал.

И теперь твоя жизнь - это просто нескончаемый позор. Своим существованием ты оскорбляешь высокое звание человека. Самое лучшее, что ты можешь сделать - это удавиться. Потому, что ты мог спасти свою страну и свой народ, но ты испугался. А второго шанса тебе история уже не даст. Это сделают без тебя. Другие люди. Ценой невероятных жертв. И эти жертвы - на твоей совести. Потому, что эти смерти - плата за твою трусость.

И знаете, что я хочу сказать? Все-таки хорошо, что мы победим без Медведева, правда? Не хотелось бы делить эту победу с ним. А мы непременно победим. Потому, что наше дело правое, а значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!