Бельгия приобретет и передаст Украине 15 зениток Gepard: что известно о сделке

Бельгия передаст Украине свои старые самоходные зенитные установки Gepard. Брюссель выкупит 15 "Гепардов" у OIP Land Systems – бельгийской дочерней компании израильского концерна Elbit Systems. Компания Sabiex, которую впоследствии поглотила OIP, сама купила их у бельгийского Министерства обороны после их вывода из эксплуатации в 2000-х годах.

Видео дня

Об этом в среду, 22 апреля, сообщила газета L'Echo со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Тео Франкена. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что это является частью пакета военной помощи на один миллиард евро, принятого в начале апреля.

После того, как шасси Gepard будут отремонтированы бельгийскими компаниями, 15 единиц бронетехники передадут украинским военным.

Чем полезны Gepard

"Гепарды" – это гусеничные бронетранспортеры, которые производились немецкими и швейцарскими компаниями. Они оснащены двумя 35-мм зенитными пушками, совмещенными с двумя радарами, и предназначены для противодействия угрозам на очень близком расстоянии.

Бельгия приобрела 54 таких машины. До войны в Украине они никогда не использовались в бою, но оказались очень эффективными против российских беспилотников-камикадзе и крылатых ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!