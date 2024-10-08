Рада по требованию 'Евросолидарности' 9 октября должна урегулировать мобилизацию ограниченно годных 18-25 лет, – Геращенко

Верховная Рада завтра, 9 октября, должна окончательно урегулировать коллизию в законе, по которой мобилизуют ограниченно годных 18-25 лет. По инициативе фракции "Европейская Солидарность" состоялся согласительный совет с участием руководства ВР, лидеров фракций, министра обороны Умерова и представителей Генштаба.

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Об этом сообщила Ирина Геращенко в соцсетях.

"Обсуждали урегулирование законодательной коллизии относительно ограниченно годных юношей 18-25 гг., которых мобилизуют. По инициативе нашей команды и Петра Порошенко уже завтра ВР законодательно урегулирует вопрос, что эти военнообязанные не могут быть мобилизованы", – пишет Геращенко.

Также на следующей пленарной неделе должен быть урегулирован вопрос демобилизации тех ограниченно годных 18-25, кто уже был мобилизован. Наша команда предложила, кем их можно заменить – это представители силовых структур, которые сейчас имеют 100% бронь", – отмечает депутат.

"Большинство вопросов встречи имело закрытый характер под грифом тайно. Но из того, что стоит озвучить и имеющая публичную составляющую, обсуждалось работу ТЦК, ведь до сих пор есть жалобы на то, что мобилизуют тех, кто имеет бронь, и бывает даже с применением силы. Представители Генштаба и МО поддержали нашу инициативу создать горячую линию по поводу действий ТЦК и пообещали открыть ее уже на этой неделе", – сообщила Ирина Геращенко.

"Также мы подняли вопрос обеспечения ВСУ. Последние скандалы и журналистские расследования о консервах из кожи и жира втридорога дискредитируют МО и должны получить объяснения. Представители МО заявили, что это уже разорванные давние контракты. Но нас интересует, кто их заключал и кто понесет за это справедливое наказание. Готовим соответствующие запросы", – отмечает Геращенко.