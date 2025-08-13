"Работают сверхурочно": Трамп пожаловался на СМИ, которые "неправильно" освещают его встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские медиа за "предвзятое" и, по его мнению, искаженное освещение запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске. Он заявил, что СМИ "постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей".

Об этом Трамп написал в заметке в соцсети Truth Social. В частности, он вспомнил бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что даже проведение встречи на американской территории якобы свидетельствует о победе Путина.

Трамп назвал такую оценку абсурдной и подчеркнул, что США "побеждают во всех аспектах".

"Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что даже если встреча проходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще означает? Мы побеждаем во ВСЕХ аспектах", – написал Трамп, добавив, что "фейковые новости работают сверхурочно".

Американский лидер с иронией отметил, что даже если бы ему удалось "получить Москву и Ленинград бесплатно в рамках соглашения с Россией", медиа назвали бы это "плохой сделкой". Он также призвал уделять больше внимания сообщениям о "коррупции" в самих СМИ и подчеркнул, что "США побеждают во всем".

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" на пути к завершению российско-украинской войны, достигнутом на встрече спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Глава Белого дома сообщил, что лично встретится с главой Кремля 15 августа в американском штате Аляска.

Губернатор Аляски заявил, что готов принять "историческую встречу" Трампа с Путиным. По его словам, возглавляемый им штат является "важнейшим стратегически важным местом в мире". Позже стало известно, что Секретная служба Соединенных Штатов арендовала шестикомнатную недвижимость в городе Анкоридж.

Как сообщал OBOZ.UA, в США заявили, что 15 августа закроют небо над городом Анкоридж на Аляске. Верхняя граница бесполетной зоны достигнет 5,5 км, ее радиус будет составлять от 10 до 30 морских миль.

