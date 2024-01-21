Уверенность экс-посла в Великобритании Вадима Пристайко в интервью Наталье Мосейчук, что Путин посылает миру сигналы готовности к переговорам, меня несколько смутила. Мол, российский диктатор уже может рассказать своему народу, что и молодые республики спас, и что сухопутный коридор в Крым прорубил, и что ЗАЭС теперь все захваченное может обеспечить энергетически. И даже мобилизация ему не очень поможет, потому что мы уничтожили большое количество российской техники.

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Те, що Путін може створювати паралельну реальність, в це охоче вірю.

Але категорично не вірю в те, що він хоче переговорів, які звузять його стратегічний маневр. А це - не просто про Україну. Якщо згадати відому Мюнхенську промову Путіна (в інтервʼю про Мюнхен було побіжно згадано), то ціль Москви не просто дестабілізувати ситуацію у регіоні, а відновити свою домінуючу роль у країнах колишнього Варшавського договору.

Путін хоче визнання і покори, він хоче впливати на частину світу і сидіти поряд з президентом США та очільником Китаю. Щоб разом "на трьох" заправляти світовим порядком "в нових реаліях", як він часто каже.

З цієї точки зору Путіну жодні перемовини найближчим часом не потрібні (особливо до визначення переможця в Білому Домі). Більше того, не виключено, що Росія в період найзапеклішого політичного протистояння в США, спробує піти ще на більшу ескалацію, понижуючи шанси нинішньої демократичної адміністрації на перемогу та стискаючи механізми швидкого реагування в період президентської кампанії.

А вже наступного року Путін, ймовірніше за все, дійсно слатиме гінців, щоб вийти на двосторонню, а, можливо, і тристоронню зустріч у форматі Росія-США-Китай. Щоб закріплюючи свої тактичні успіхи, говорити про розширення впливу, на частину Європи, включаючи Україну.

Зрештою, кореляція цього сценарію залежить від того, чи (і як) це розуміють на Заході і чи готові вони допомагати нам (і собі теж) цей сценарій поламати.

Саме так, якщо коротко, я бачу розвиток подій найближчого року.

Тому слова "Путін посилає сигнали про переговори" для мене виглядають як мінімум алогічними. Особливо з вуст досвідченого українського дипломата, з яким я знайомий років 20, якщо не більше.

Але подивимося у 2025-му, чия теорія була ближчою до реальності.