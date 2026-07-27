Путин "замахнулся" не только на Украину: в ISW объяснили, какой "сигнал" послал Кремль

На праздновании Дня Военно-морского флота РФ российский диктатор Владимир Путин отчаянно пытался продемонстрировать "силу". Кроме того, он вновь выступил с заявлениями о территориальных претензиях России.

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На этот раз аппетиты государства-агрессора простираются и за пределы Украины. Что сказал диктатор и какие сигналы он послал своими заявлениями, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Путин посягает не только на Украину

Аналитики ISW отметили, что российский диктатор принял участие в праздновании 26 июля Дня военно-морского флота РФ. Торжества он использовал для "демонстрации силы" и "усиления территориальных претензий за пределами Украины".

В своем выступлении Путин заявил, что российские ВМС играют важную роль в достижении "военных целей" России в войне против Украины. Также он назвал российский флот "ключевым элементом в обеспечении глобальной безопасности" государства-агрессора.

Кроме того, Путин назвал российским архипелаг Земля Франца-Иосифа, на островах которого размещены российские военнослужащие, и заявил, что Россия начала восстанавливать своё присутствие там в ответ на внешнюю милитаризацию и соперничество с ней в Арктике.

Диктатор заявил, что Россия намерена защищать свои интересы на Северном морском пути, поскольку он проходит в значительной степени через российские территориальные воды,

Кроме того, по его словам, РФ также "обеспечит безопасность" Калининграда всеми доступными средствами в случае любой угрозы.

"Упоминание Путиным об этих небольших арктических островах и российских претензиях на Северный морской путь являются частью постоянных усилий Кремля по демонстрации российской силы во всем мире, с одновременным усилением территориальных претензий за пределами Украины", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский флот формирует полки беспилотных систем. На данный момент первое такое подразделение появилось на базе Северного флота, на очереди — Тихоокеанский.

Аналитики ISW считают, что к такому шагу Россию подтолкнули неудачи в применении всего доступного спектра средств для защиты судов в Черном и Азовском морях от украинских атак.

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