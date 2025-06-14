"Путин тянет кота за хвост": Стармер рассказал, что нужно для прекращения огня в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российский диктатор Владимир Путин медлит с решением о безусловном прекращении огня в войне против Украины. Он также предупредил о последствиях, которые ожидают РФ.

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По словам Стармера, глава Кремля "тянет кота за хвост", когда президент Украины Владимир Зеленский четко выступил за немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Британский чиновник также вспомнил о позиции президента США Дональда Трампа, отметив, что тот стремится к завершению войны между Россией и Украиной.

"Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, какому-то соглашению. Президент Зеленский абсолютно четко заявил, что хочет безусловного прекращения огня. Путин, на мой взгляд, тянет кота за хвост, поэтому я считаю, что нам – вместе с другими – важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", – отметил он.

Стармер добавил, что мир – это сложный путь, который редко бывает прямолинейным. Однако Великобритания готова взять на себя ведущую роль в урегулировании конфликта. По его словам, это вопрос не только об украинском суверенитете, но и о европейских ценностях и безопасности самого Соединенного Королевства.

"Но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы достичь результата. Я решительно настроен, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом вопросе. Это касается не только суверенитета Украины, но и наших ценностей в Европе и прямого влияния, которое он имеет здесь, в Соединенном Королевстве", – сказал чиновник.

Премьер-министр также отметил необходимость более активной роли стран Европы в поддержке Украины. Он напомнил о создании "Коалиции желающих", инициированной вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Вместе с президентом Макроном мы возглавили "Коалицию желающих", которая должна идти в темпе тех, кто хочет идти дальше, а не в темпе тех, кто наиболее осторожен", – заявил Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Россию сегодня все ненавидят, несмотря на то, что она была союзником США во Второй мировой войне и понесла колоссальные потери, а Германию и Японию любят. Он отметил, что Москва потеряла более 51 млн человек.

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