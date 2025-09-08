Занималась благотворительностью и помогала людям с ВИЧ: что известно о молодой маме, которая погибла вместе с сыночком во время российского обстрела Киева

Молодая мама Виктория Гребенюк, которая вместе с 3-месячным сыном погибла во время удара российского дрона по многоэтажке в Киеве 7 сентября, много лет работала в благотворительном фонде. Она помогала людям, которые живут с ВИЧ. А последние несколько месяцев женщина находилась в декретном отпуске и посвящала всю себя маленькому сыночку.

В квартиру на Святошино переехали в мае

В ночь на воскресенье 7 сентября российский дрон атаковал 9-этажный жилой дом в Святошинском районе Киева. Он попал прямо в комнату, где со своим 3-месячным сыночком Романом спала 32-летняя Виктория Гребенюк.

Как описывает соседка, от взрыва Викторию с сыном буквально выбросило с 6-го этажа. Ее супруг Максим чудом остался жив, сейчас он находится в больнице.

Глава правления благотворительного фонда "100 відсотків життя" Елена Святюк в последний раз виделась с Викторией в среду, 3 сентября.

"Она приходила к нам в офис вместе с маленьким Ромой. Виктория была счастлива, говорила о своем материнстве и была довольна жизнью. Общаясь с ней, я поняла, что она действительно счастлива, несмотря на войну", – говорит OBOZ.UA Елена Святюк.

Долгое время Виктория искала свою любовь, а когда встретила, вышла замуж и была бесконечно счастлива. С мужем они жили в другом доме, в небольшой квартире. А когда стало известно, что Вика ждет ребенка, они купили квартиру побольше в этом же доме, сделали ремонт и лишь в мае переехали сюда. А 21 июня у них родился сын.

Могла найти выход из любой ситуации

В фонд Виктория пришла в 2014 году: сначала была волонтером в центре для ВИЧ-положительных детей, вела для них английский язык, а потом стала полноценным сотрудником организации.

Начинала работу менеджером, координировала проекты и потом стала начальником программного отдела.

"Для нашей профессиональной семьи сервисных организаций это серьезная потеря. Она – большой профессионал. Виктория была очень ответственная, все вычитывала, докапывалась до всего, ничего не пропускала. На нее всегда можно было положиться. Я всегда знала, что если она за что-то берется, то, значит, все будет сделано на отлично. Она занималась помощью людям, искала проекты, готовила их", – вспоминает глава правления фонда.

Виктория никому не отказывала в помощи, была креативной и могла найти выход из любой ситуации.

В фонде вспоминают, что Виктория вместе с мэром Киева Виталием Кличко поехала в Париж, где он подписал декларацию по борьбе с ВИЧ-инфекцией в нашей столице.

Вика заботилась о своих родителях и сестре.

Виктория очень любила путешествовать, хорошо знала английский язык. Любила танцевать, в свое время занималась гимнастикой. До замужества и рождения ребенка главным ее увлечением в жизни была работа, которая ей очень нравилась.

А потом она решила пойти в декретный отпуск и полностью посвятить себя и свое время ребенку.

Все, кто хотят помочь семье Виктории и маленького Ромы, могут сделать это, перечислив средства на банку, которую открыла сестра погибшей