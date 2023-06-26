'Путин солгал по поводу 'мирного соглашения' в Стамбуле': Джемилев рассказал, как было на самом деле

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин традиционно солгал, когда посетовал, дескать, Украина отказалась от его "мирного предложения" во время переговоров в Стамбуле в первые недели после полномасштабного вторжения. На самом деле российский фюрер сам отверг предложение отвести войска на границу до 24 февраля 2022 года, поскольку затем следовала дискуссия по возвращению из оккупации Донбасса и Крыма.

Видео дня

Слова политика передает Укринформ из официального выступления в МИД по случаю поднятия Крымскотатарского флага. Джемилев лично присутствовал на заключительной части украинско-российских переговоров, поэтому прекрасно помнит, как именно они происходили.

"Разумеется, Путин в привычной для себя манере нагло солгал. На самом деле мы передали российской стороне как условие прекращения военных действий письмо с позицией отойти к границе до 24 февраля. После чего начать переговорный процесс по ситуации с Крымом и Донбассом. Наша сторона обязалась не применять силу для освобождения этих территорий. Но на следующий же день после завершения переговоров в Турции Путин заявил, что никаких переговоров по Крыму быть не может, потому что это якобы Россия", – подчеркнул он.

Также лидер крымскотатарского этноса добавил, что подобная непримиримая позиция Москвы, а затем и череда ужасающих преступлений, выявленных после деоккупации Бучи, Ирпеня, Гостомеля, показали, что Путин недоговороспособен. Он сам отрезал себе путь к мирному дипломатическому урегулированию боевых действий.

"Именно такой формат договоренностей предлагался в концепции освобождения Крыма, принятой СНБО Украины в марте 2021 года и заключительном коммюнике саммита Крымской платформы в августе 2021 года в Киеве. Об этом мы говорили даже после начала широкомасштабного вторжения РФ", – подытожил Джемилев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские СМИ опубликовали список требований Москвы к Киеву, которые были озвучены на мирных переговорах двух стран в 2022 году в Стамбуле, в первые дни после полномасштабного вторжения войск РФ в нашу страну. Среди них были условия по так называемой демилитаризации, которой был одержим Путин, объявив "специальную военную операцию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!