«Путин решил морить голодом людей в Африке»: сенатор США об ударах по пищевой промышленности Украины

Президент России Владимир Путин сознательно наносит удары по украинской пищевой промышленности, пытаясь запугать население и повлиять на поставки продовольствия в другие страны мира. В частности, атаки на объекты, связанные с производством и экспортом сельскохозяйственной продукции, могут сказываться на доступности продовольствия в Африке.

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Об этом заявил сенатор США, сопредседатель Наблюдательной группы НАТО в Сенате и республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис, сообщает Радио Свобода. Он также прокомментировал российские удары по объектам американских компаний в Украине и, в частности, повреждение предприятия Cargill.

Тиллис назвал атаки РФ на американские компании частью стратегии Кремля

По словам сенатора, российские удары по предприятиям, принадлежащим американским компаниям,не следует воспринимать исключительно как атаки на бизнес США. По его мнению, такие действия являются частью более широкой кампании против Украины и направлены на терроризирование ее населения.

"Что касается нападений на американские компании, я думаю, что все это требует огласки, это требует огласки. Но я не думаю, что США рассматривают это просто как нападение. Надеюсь, мы не будем рассматривать это лишь как вопрос нападения на американскую промышленность или корпорацию. Мы должны рассматривать это как нападение на демократию и суверенное государство, которое ничего не сделало, чтобы этого заслужить", — сказал Тиллис.

Отдельно сенатор упомянул поврежденный в результате российских ударов объект американской компании Cargill. Он считает, что этот случай демонстрирует намерение Кремля влиять не только на отдельное предприятие, но и на всю цепочку производства и поставок продовольствия.

"Путин решил морить голодом людей в Африке"

Тиллис отметил, что российские атаки могут создавать проблемы на разных этапах – от выращивания зерновых культур до их экспорта и дальнейших поставок продовольствия. По его мнению, последствия таких действий могут ощутить на себе люди даже за пределами Украины.

"Путин сознательно решает не только причинить боль людям, которые пытаются выращивать кукурузу и зерно и экспортировать их, но и напрямую влияет на доступ к продовольствию из самых сложных географических регионов мира, в частности в Африке. Это часть его плана и стратегии. Путин, по сути, принял решение уничтожить пищевую промышленность в Украине и морить голодом людей в Африке ради собственных эгоистических целей", — заявил американский сенатор.

Напомним, американский сенатор Том Тиллис заявил, что Владимир Путин не заинтересован в прекращении боевых действий перед зимой и может рассчитывать использовать холодный период для укрепления своих позиций. По его словам, Россия также может готовиться к ударам по украинской инфраструктуре, чтобы оставить людей без тепла и горячей воды.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и гражданским судам, из-за чего морское движение и навигация в Черном море были фактически остановлены. Такие атаки страны-агрессора представляют угрозу не только для судоходства, но и для глобальной продовольственной безопасности.

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