«Нет никакого интереса»: американский сенатор заявил, что Путин не хочет мира перед зимой

Президент России Владимир Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до зимы, поскольку рассчитывает переждать холодный период и использовать его для получения дополнительных рычагов влияния. В то же время российская экономика испытывает трудности, а Кремль может столкнуться с необходимостью проведения принудительной мобилизации.

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Об этом заявил американский сенатор Том Тиллис на брифинге для журналистов в Киеве, сообщают СМИ. Во время встречи он также высказался о возможном развитии событий зимой, переговорах и позиции Украины.

Почему Путин не хочет мира перед зимой

Тиллис отметил, что если бы Путин был "интеллектуально честен с самим собой", то должен был бы признать сложность своего положения.

"Его время истекает. Его экономика страдает. Ему предстоит пройти через выборы. Ему придется рассмотреть вопрос о принудительной мобилизации после того, как он выплатит тысячи долларов, чтобы побудить людей идти добровольцами, а также забирает заключенных и отправляет их на поле боя", — отметил сенатор.

По мнению Тиллиса, всё это свидетельствует о положении "отчаянного деспота". Он подчеркнул, что этой зимой партнёры должны продолжать поддерживать Украину, поскольку Путин рассчитывает использовать холодный период, чтобы укрепить свои позиции.

Россия может наносить удары по инфраструктуре

Тиллис также отметил, что зимой 2022 года не видел признаков серьезной заинтересованности Путина в прекращении боевых действий перед наступлением холодов.

"Совершенно очевидно, что у них есть план уничтожения инфраструктуры. Совершенно очевидно, что они хотели бы оставить широкие слои населения без горячей воды и тепла. Это просто его привычная тактика", — сказал сенатор.

Он также выразил сомнения в искренности Кремля в переговорном процессе. Тиллис вспомнил встречу президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске, после которой, по его словам, Россия усилила враждебные действия.

Тиллис оценил позицию Украины на переговорах

Американский сенатор считает, что Путин сейчас не находится в более сильной позиции. По его мнению, Украина, как минимум, является равноправным партнером за столом переговоров, а благодаря стойкости украинцев и президента может даже занимать несколько более сильную позицию.

Отдельно Тиллис высоко оценил украинскую армию.

"ВСУ проделали выдающуюся работу, отразив нападение того, кого мы все считали почти равным соперником для Соединенных Штатов до февраля 2022 года. Россияне доказали, что, за исключением разве что ядерного арсенала, они могут лишь надеяться быть почти равным соперником для украинской армии", — подытожил сенатор.

Напомним, на Западе всё больше склоняются к мнению, что Россия не планирует прекращать войну в ближайшее время. По данным Bloomberg, Кремль готовится усилить удары по Украине этой зимой, а Москва не демонстрирует заинтересованности в реальных мирных переговорах.

Как писал OBOZ.UA, посол США при НАТО Мэтью Витакер заявлял, что последние высказывания Владимира Путина не дают оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования. По его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить Украине возможность защищаться столько, сколько будет необходимо.

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