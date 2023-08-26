Прошел один год и сто восемьдесят два дня войны. На свежих картах ISW видно, что восточнее Работино (Мелитопольское направление) ВСУ еще немного продвинулись на юг в сторону Вербового. В остальном ситуация почти не поменялась по сравнению со вчерашним днем.

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Украинские спецподразделения ГУРа совершили рейд в Крым, высадившись на мысе Тарханкут в районе населенных пунктов Маяк и Оленевка (северо-западнее Евпатории). После высадки с катеров они вступили в бой с находящимися там российскими войсками.

Российские медиа заявили, что украинская ДРГ "была полностью уничтожена", а спикеры ГУРа, напротив, сообщили, что их бойцы вернулись с задания без потерь, полностью выполнив поставленные перед ними задачи и нанеся потери противнику.

Какие это были задачи - сказать сложно. Но можно предположить, что это как-то было связано с уничтожением накануне в этом месте украинцами с помощью крылатой ракеты "Нептун" новейшего (и чрезвычайно дорогого: 1,25 млрд.$) российского ЗРК С-400.

Так что пока Путин развлекается, взрывая над своей резиденцией на Валдае самолеты с руководителями ЧВК "Вагнер" (т.н. "Жабогадюкинг"), украинцы занимались делом и нанесли российской армии и ВМФ болезненный удар, который существенно ослабит их способность противостоять украинским атакам с воздуха российских военных объектов в Крыму.

Кстати, относительно развлечений Путина. Я не знаю, собираются ли оставшиеся вагнеровцы мстить Путину за убийство их руководителей. Вполне может статься, что и не собираются. Ведь как всякие наемники они воюют за деньги, а не за начальство.

Но это не имеет совершенно никакого значения, поскольку Путин - параноик. И к тому же - ужасный трус. Поэтому он теперь, после того, как он убил Пригожина и Ко, абсолютно уверен, что вагнеровцы будут стремиться ему отомстить.

Так он считал в отношении всех сторонников независимой Ичкерии и поэтому дал Кадырову карт-бланш на их тотальное уничтожение. Он так боялся мести чеченцев, что даже позволил убить тех, кто помогал ему там: Героев России братьев Ямадаевых, лишь потому, что усомнился в их лояльности.

Так же он считал и в отношении Ходорковского и его товарищей, после того, как отжал у них нефтяную компанию ЮКОС, поэтому всех их пересажал, а кого и убил. (А Мишу Ходорковского выпустил лишь находясь под беспрецедентным международным давлением и не иначе, как взяв в заложники Платона Лебедева и Алексея Пичугина).

Нет никаких оснований считать, что в случае с вагнеровцами все будет иначе. Я уверен: Путин не успокоится, пока они все не будут "нейтрализованы". Не думаю, что спрятаться где-нибудь в Африке станет для них хорошей идеей. Полоний или "Новичок" (а то и просто пуля в лоб) их и там достанут. Даже быстрее, чем где-либо.

Единственное по-настоящему безопасное место для них - это Украина. Конкретно - ее вооруженные силы. В конце концов есть вещи и поважнее денег. Например, собственная шкура. Шансов выжить на передовой у них значительно больше, чем в бегах. Хоть по Африке, хоть по Антарктиде.

И помогая приблизить победу Украины, они одновременно приблизят и час своего освобождения от страха путинской мести. Так что и тут все у них с украинцами совпадает. Вот такая, как сказал бы Ельцин, загогулина, понимаешь…

Лично я не строю никаких грандиозных планов и не считаю, что жизнь после победы как-то сильно у меня поменяется. Для украинцев она, безусловно, поменяется: на их головы перестанут падать бомбы, их солдаты перестанут гибнуть. Но что поменяется для меня и таких как я? Да ничего. Кроме того, что мы будет считать, что этот мир устроен справедливо.

В жизни так мало поводов для такого вывода, что очень хочется, чтобы украинская победа дала его нам. Ведь наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!