"Путин не отступил ни на шаг": Волкер дал прогноз относительно завершения войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин после последних переговоров не изменил своей позиции относительно завершения войны против Украины и не намерен отказываться от своих максималистских целей. В ближайшее время добиться прекращения огня будет сложно, однако в следующем году шансы на это могут возрасти.

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Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он сказал в интервью "НАСПРАВДІ MAX".

По его словам, Украина поступает правильно, сохраняя готовность к переговорам и одновременно усиливая давление на Россию ударами на большие расстояния, в то время как Вашингтон пока не демонстрирует готовности усиливать давление на Москву.

Путин не собирается договариваться о завершении войны

По словам Волкера, российский диктатор после последних переговоров "не отступил ни на шаг" и не собирается менять свою позицию. Он подчеркнул, что не стоит питать иллюзий относительно истинных намерений Кремля.

"Путин не отступил ни на шаг и не собирается этого делать. Поэтому иллюзий быть не должно. Цель Путина – ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и подчинить её как часть Российской империи. Без сомнения, именно это он и пытается сделать", – заявил Волкер.

В то же время бывший американский дипломат предположил, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, понимает, в какую игру играет Путин. Однако Вашингтон продолжает оставлять открытым возможный канал переговоров с Москвой.

Украина, по словам Волкера, также вынуждена демонстрировать готовность к диалогу, поскольку не может позволить России выставить себя стороной, отказывающейся от переговоров. Именно поэтому Киев последовательно заявляет о готовности к переговорам и прекращению огня.

"Мы хотим прекращения войны. Мы хотели бы иметь перемирие сейчас, всеобщее перемирие. И это очень разумная и правильная позиция. Но никто не должен думать, что Путин действительно собирается договориться о прекращении войны. Этого не будет", – сказал Волкер.

Украина сама оказывает давление на Россию

Волкер подчеркнул, что Украина поступает правильно, нанося удары с большого расстояния по российской нефтяной отрасли и военной инфраструктуре. Такие атаки, по его словам, ограничивают возможности России финансировать войну и создают для Кремля дополнительное давление.

В то же время Волкер считает, что США пока не демонстрируют готовности усиливать давление на Москву, если Путин будет отказываться от переговоров. И кремлевский лидер использует такую позицию Трампа, отметил дипломат.

"Я думаю, что Россия использует такую позицию президента Трампа, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. И нужно больше давления на Россию, чтобы заставить Путина остановить войну. Но мы этого не делаем. Поэтому на самом деле именно Украина сейчас успешно оказывает давление на Путина. Именно Украина оказывает это давление", – подчеркнул он.

Волкер также прогнозирует, что Путин вряд ли согласится на прекращение огня до зимы. По его словам, российский лидер, вероятно, захочет использовать зимний период, чтобы оценить, каких результатов сможет достичь на поле боя.

"Я не думаю, что Путин будет готов к прекращению огня до этой зимы. Он захочет использовать зиму, чтобы посмотреть, чего сможет достичь. В конце концов, у него это не получится. И в следующем году, думаю, у нас будет больше шансов на прекращение огня", – сказал бывший спецпредставитель США.

Может ли война закончиться в 2027 году

Волкер допускает, что в 2027 году может появиться возможность для прекращения огня. В то же время он не считает реалистичным заключение полноценного мирного соглашения с Путиным, поскольку для этого российскому лидеру пришлось бы согласиться с фундаментальными принципами, противоречащими его нынешней позиции.

"Прекращение огня возможно. Я не думаю, что Путин когда-либо согласится на мирное соглашение", – заявил Волкер.

По его словам, для заключения такого соглашения Путину пришлось бы признать Украину суверенным и независимым государством, легитимность президента Владимира Зеленского, а также существование международной границы между Россией и Украиной.

Именно поэтому, считает Волкер, наиболее реалистичным сценарием является не полноценный мирный договор, а прекращение огня, к соблюдению которого Россию придется заставить.

После этого западные партнеры должны продолжить укреплять Украину в военном, экономическом, политическом и финансовом планах. Это, по словам Волкера, необходимо для того, чтобы сдержать возможные будущие попытки России вновь атаковать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

Американский сенатор Том Тиллис также дал прогноз о возможном развитии событий в войне в Украине. По его словам, Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до зимы, поскольку рассчитывает переждать холодный период и использовать его для получения дополнительных рычагов влияния. В то же время российская экономика испытывает трудности, а Кремль может столкнуться с необходимостью проведения принудительной мобилизации.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявлял, что последние высказывания Владимира Путина не дают оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования. По его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить Украине возможность защищаться столько, сколько будет необходимо.

На Западе всё больше склоняются к мнению, что Россия не планирует прекращать войну в ближайшее время. По данным Bloomberg, Кремль готовится усилить удары по Украине этой зимой, а Москва не демонстрирует заинтересованности в реальных мирных переговорах.

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