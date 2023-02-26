Путин не контролирует ни Кадырова, ни Пригожина; дальше для РФ будет только хуже, – Данилов

Процессы фрагментации Российской Федерации были запущены ее нынешним руководством 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения на Украину, и все больше набирают обороты. Западу нужно готовиться, что рано или поздно РФ поделится на части. Кремлевский диктатор Владимир Путин уже теряет контроль над, например, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Видео дня

Соответствующие тезисы озвучил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода". Он уверен в том, что государства-агрессор в будущем распадется, и заверяет: это произойдет вне зависимости от желания Запада или кого-то другого, потому что процесс похожий на неизбежное извержение вулкана.

По мнению Данилова, Запад ошибается, когда думает, что может каким-то образом контролировать Россию.

"Это неконтролируемая территория. Процессы запущены 24 февраля на фрагментацию России. Их запустил Путин. Не мы их запустили. Их запустил непосредственно Путин своим бессмысленным решением сделать эту активную агрессию на территорию нашей страны", – сказал чиновник.

Он объяснил, что прогнозирует распад России потому, что анализирует общую ситуацию, а не потому, что ему так хочется. Более того, он имеет предположение, с какой именно территории это начнется (конкретику Данилов не раскрыл), и это будет в "ближайшее время".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил: Западу действительно нужно готовиться, ведь на территории РФ хранится ядерное оружие. "Оно в любой момент может оказаться под контролем той или иной частной военной группировки, которые они там творят, как блох рожают", – сказал Данилов.

Он задал риторический вопрос, может ли Москва в полной мере контролировать российские ЧВК.

"Вы считаете, что Кадырова контролирует Путин, его боевиков? Вы считаете, что Пригожина контролирует Путин? Так это уже отдельные единицы, принимающие решение самостоятельно. У них свое оружие, у них своя бронетехника. У них скоро будут свои самолеты, если уже нет. А они что-то там мечтают, что они из-за этого дяди лысого будут что-то там контролировать. Но он уже не контролирует ситуацию в России. Она уже вышла из-под контроля. Дальше ситуация будет только ухудшаться", – считает секретарь СНБО.

Он указал на интересный факт: во время обращения Путина к Федеральному собранию (21 февраля) в зале не было Кадырова. По информации СМИ, в это время на своем частном самолете тот отправился в Дубай.

Кроме того, когда операторы показывали общий план, было видно, что некоторые места слушателей пустуют.

"Никогда в жизни не было такого, чтобы были пустые кресла при выступлении такого "чтимого" лица, как президент Российской Федерации. Кстати, я хочу сказать большую благодарность тем режиссерам, которые показывали это действо, лица, которые там были, пустые стулья, отсутствие условных известных людей, которые там обязательно должны быть", – отметил Данилов.

Как писал OBOZREVATEL, дипломат Владимир Огрызко тоже считает, что Российская Федерация развалится. На протяжении года полномасштабной войны там активизировалось формирование небольших военизированных структур и эти "квазиармии" в свое время сыграют определяющую роль в процессе распада России, заявил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!