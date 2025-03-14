Путин не изменил цели: разведка США сомневается в намерениях Кремля завершить войну против Украины – WP

Разведка США подвергает сомнению готовность российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины. Кремль и его хозяин до сих пор стремятся добиться своей максималистской цели – установление полного контроля над Украиной.

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В то же время, в американской разведке констатируют: даже если Путин согласится на временное прекращение огня, он использует паузу для восстановления своих войск и нарушит перемирие, устроив провокацию и обвинив Украину. О содержании докладов разведки США, полученных Белым домом, пишет The Washington Post.

"Засекреченные доклады разведки США, включая опубликованную ранее в этом месяце, ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский президент не отклонился от своей максималистской цели доминирования над своим западным соседом, по словам людей, знакомых с анализом. В одной из секретных оценок, предоставленных 6 марта политикам администрации Трампа, говорится, что Путин по-прежнему решительно настроен контролировать Киев, сообщил человек, знакомый с документом", – пишет издание.

Собеседники издания, знакомые с данными американской разведки, не взяли на себя ответственность оценивать усилия команды действующего президента США Дональда Трампа по прекращению войны и достижению 30-дневного перемирия в знак готовности к мирному урегулированию. Однако они подчеркивают, что перед Белым домом стоит трудная задача. И в то же время выражают сомнение в том, что в администрации Трампа реально понимают, к чему на самом деле стремится Путин.

The Washington Post напоминает, что 13 марта Путин впервые публично отреагировал на предложение о временном прекращении огня. Прямо это предложение он не отверг, однако намекнул, что условия для любого соглашения будет диктовать Москва. Эти заявления прозвучали перед запланированной в тот же день встречей Путина с представителем Трампа Стивом Уиткоффом, прилетевшим в Москву, чтобы обсудить с российским диктатором план прекращения огня.

Впрочем, перспективы реального прекращения огня, пишет издание, выглядят призрачными.

"Некоторые нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что российский лидер, даже если он согласится на временное перемирие, использует его для отдыха и переподготовки своих войск — и, вероятно, нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой он обвинит Украину", – пишет издание.

Другие собеседники The Washington Post были более осторожны по поводу предположений относительно того, на каких условиях Кремль может прекратить войну. Однако они подчеркнули: никаких признаков того, что Путин отказался от своих максималистских целей – полного подчинения Украины России – не наблюдается.

"У него есть давнее желание восстановить "матушку Россию", – подчеркнул один из собеседников издания.

Официально данные о содержании засекреченных отчетов американской разведки в ЦРУ и национальной разведке США комментировать отказались.

Некоторые эксперты тем временем прогнозируют: о мире остается разве что мечтать.

"Я не верю, что прекращение огня или даже перемирие или договор положат конец истории. Это новое постоянное противостояние между Россией и остальной Европой", – подчеркнул Юджин Румер, бывший сотрудник разведки США и эксперт по России в Фонде Карнеги за международный мир.

А другие аналитики предполагают: переговоры могут дать положительный результат, если Вашингтон и Европа правильно разыграют свои карты.

"Чтобы Путин прекратил борьбу, он должен думать, что он может выиграть в переговорах. Но это не значит, что он победит. Ключом к заключению благоприятного и долговременного соглашения о прекращении огня будет установление гарантий безопасности для Украины, которые позволят ей возобновить свою военную силу и сдержать новое нападение", – считает коллега Румера, экс-сотрудник разведки США Эрик Чиарамелла.

The Washington Post добавляет, что нет информации о том, был ли об отчете разведки от 6 марта проинформирован сам Трамп, однако источники издания утверждают, что такие отчеты традиционно составляют именно для президента.

"Некоторые оценки США относительно неуступчивости Путина, кажется, раздражают Трампа, сказало другое лицо, знакомое с этим вопросом. Действительно, в последние дни Трамп и его помощники выдвинули перспективу новых жестких санкций против России, если она откажется согласиться прекратить войну. Они не уточнили, какими будут эти санкции, хотя Трамп в среду сказал, что они "могут быть разрушительными". "Президент отчаянно хочет соглашения", – сказал собеседник. "И россияне не проявляют никаких признаков готовности уступить. Они увеличивают свои требования", – пишет The Washington Post.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина о прекращении огня. Российский диктатор 13 марта фактически отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и выдвинул "альтернативное предложение". Оно противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель президента США Дональда Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Предложенное Путиным соглашение, считают аналитики, предоставит России очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления боевых действий на чрезвычайно выгодных для нее условиях.

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