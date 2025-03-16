'Путин не ищет мира': президент Финляндии напомнил о планах Кремля по Украине

Российский диктатор Владимир Путин не хочет ни перемирия, ни мира, поэтому "играет в игры", затягивая войну. Он стремится уничтожить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, эта его цель остается неизменной.

Видео дня

В то же время, Запад должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить огонь. В этом уверен президент Финляндии Александер Стубб, пишет финское издание Yle.

После организованной Великобританией в субботу, 15 марта, встречи в поддержку Украины президент Финляндии заявил, что Россия пытается "играть в игру", затягивая прекращение агрессии против Украины. На самом же деле Москва не хочет ни прекращения огня, ни установления мира.

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, вообще не изменилась. Надеюсь, мы сможем продолжить давление Запада, который заставляет Россию прекратить огонь", – подчеркнул политик.

По его словам, во время дистанционной встречи союзников Украины, организованной премьером Великобритании Киром Стармером, был сделан шаг к такому принуждению. По словам Стубба, происходит формирование коалиции стран, поддерживающих Украину, в нее входят около 30 государств, не только европейских.

"Великобритания и Франция играют сильную лидерскую роль, и у всех есть четкая картина ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия – нет", – подчеркнул президент Финляндии.

Напомним, накануне глава британского правительства после онлайн-встречи по Украине заявил, что Запад начал "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. Стармер заверил, что сложившаяся коалиция поможет обеспечить безопасность Украины "на суше, на море и в небе" в случае мирного соглашения с Россией.

О конкретных шагах в этом направлении союзники будут говорить уже на следующей встрече "коалиции желающих", которая состоится 20 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!