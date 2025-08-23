"Путин не достиг ни одной цели": президент Финляндии назвал войну РФ против Украины "самым большим провалом" в новейшей истории

Российский диктатор Владимир Путин не достиг в Украине ни одной из заявленных целей. Его нападение на Украину является крупнейшим геополитическим поражением в новейшей истории.

Вместо того, чтобы "отбросить" НАТО от границ РФ, Путин добился расширения блока, а Донецкую область "вторая армия мира" безуспешно пытается захватить уже почти 12 лет. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, его цитирует издание Yle.

Стубб назвал нападение России на Украину "самой большой геополитической ошибкой" в новейшей истории

Президент Финляндии, рассуждая об агрессии РФ против Украины, констатировал полную неудачу, которую потерпел Путин в достижении целей, ради которых он и начинал вторжение. Ни одной из них Москве достичь не удалось, а в некоторых случаях результат стал кардинально противоположным желаемому Кремлем.

"Это, пожалуй, самая большая стратегическая геополитическая неудача в новейшей истории.... Путин объединил Европу, он расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, он практически увеличил расходы НАТО на оборону с двух до пяти процентов", – отметил президент Финляндии.

Однако, ослабив свои позиции на геополитической арене, Россия не получила и "вознаграждения" в виде оккупации Украины.

"Если рассматривать территориальные завоевания, то он (Путин. – Ред.) пытается захватить Донецкую область уже 12 лет, практически половину которой он получил еще до начала [полномасштабной] войны, и продвинулся на поле боя на 25% за последние 12 лет", – добавил Стубб.

Всего с 2014 года России удалось захватить около 18% территории Украины, включая Крым. За последние же 1010 дней россияне оккупировали менее 1% от общей площади нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи в Белом доме 18 августа Стубб сообщил, что Путин в разговоре с Трампом согласился на двустороннюю встречу с Зеленским.

Однако уже после этого в Москве взялись всячески открещиваться от такой перспективы, среди последних с заявлениями, свидетельствующими о нежелании Путина ни встречаться с Зеленским, ни завершать войну, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

