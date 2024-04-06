В румынских СМИ продолжают обсуждать тезисы мотивов нападения России на НАТО, которые я озвучил три месяца назад. Очевидно, атаке будет подвергнута статья 5 Североатлантического договора, являющаяся основой альянса. Учитывая многочисленные факты того, как себя ведут правительства Румынии и Польши при ситуациях залетания российских божприпасов на их территорию – 5 статья написана в договоре для того, чтобы никогда не быть задействованной.

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Вперше та єдиний раз за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів, здійснених 11 вересня 2001 року проти США. Іншими словами, насправді стаття 5 існує, щоб створювати відчуття парасольки безпеки над усіма країнами альянсу, але окрім США, жоден інший член ще не випробовував дієвість цієї парасольки.

І в міжнародній пресі це стає дедалі чіткіше видно.

Щоб отримати Україну, Путін має нівелювати західну допомогу.

Щоб нівелювати західну допомогу - Путін має зруйнувати політичний консенсус партнерства, коли кожна країна буде відповідати тільки за свою безпекую. А, отже, не стане піклуватися про безпеку України.

Щоб забезпечити егоїстичні мотиви сапортерів України - Путін має дискредитувати 5-ту статтю.

Щоб дискредитувати 5-ту статтю - Путін нападе на одну з країн НАТО і продемонструє неспроможність Альянсу приймати колективні рішення.