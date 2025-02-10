Сегодня Дональд Трамп опубликовал в своей сети Truth Social репост заявления Путина о том, что Европа "встанет у ног своего хозяина". Он, очевидно, думает, что речь идет о его ногах. Думает, воображает и наслаждайся.

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И здесь упоминается другое ядовитое варево, которым Россия пыталась накормить Трампа. 22 января в типе аналитическом издании "РФ в глобальной политике" недавней статьи Сергея Караганова о том, что именно Европа всегда начинает мировые войны, в которые затем вовлекает Россию и США. Что именно европейцы, как вон: Миттеран, Коль и прочие Тэтчер внушают доверчивым россиянам страшные сказки об "американской военщине". Более того, по словам Караганова, это Европа (привет Меркель и Оланду) увеличила украинский нацизм, от которого Путину с трудом удалось спасти несколько отдельных полуостровов и районов. Поэтому, призывает автор статьи, Европа должна быть наказана на несколько поколений молчанием. А именно – лишением права голоса в мировых вопросах. И вот, перепост пренебрежительных слов Путина по отношению к американским союзникам – это очередной угрожающий для Европы сигнал.

Иными словами, когда мы здесь задаем друг другу вопрос о том, может Трамп подписать с я Путиным Мюнхенский сговор по Украине, мы отстали от жизни. Ведь Путин соблазняет американского президента на раздел Европы, где будут американские молчаливые колонии и российские исторически обоснованные владения. Именно об этом следует говорить нашим европейским партнерам. Им не стоит надеяться, что Пунин удовлетворится Украиной. Он обязательно придет по их душе. Потому что он уже искушал президента США вместе уничтожить субъектную Европу.